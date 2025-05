CIV | Mugello: Delbianco pronto a difendersi a "casa" Pirro

Senza i campionati mondiali, questo weekend gli appassionati delle due ruote si concentreranno sul secondo round del Campionato Italiano Velocità. La serie tricolore, a quasi due mesi dal debutto, scenderà in pista sullo storico tracciato del Mugello.

Chi può battere Delbianco e Stirpe?

Il primo appuntamento stagionale di Misano ha dato una serie di certezze sul CIV 2025. Alessandro Delbianco è l'uomo da battere: veloce e concreto, il pilota Yamaha ha vinto entrambe le gare in programma al Marco Simoncelli, mettendo fin da subito le cose in chiaro. Il regno di Michele Pirro sembra essere in bilico: il ducatista dovrà mandare un messaggio tra le colline toscane in una pista che da sempre lo vede come grande favorito in tutte le condizioni. La scivolata in Gara 1 ha fatto riemergere brutti ricordi al #1, che in classifica si trova addirittura al 4° posto. Tra i due sfidanti ci sono i due ducatisti del Broncos Team: Luca Vitali e Samuele Cavalieri non hanno certo bisogno di presentazioni, il loro curriculum parla da sé. In sella ad una moto competitiva come la Panigale V4R, i due potrebbero mettere i bastoni tra le ruote a Delbianco e Pirro durante la stagione. Grande attesa anche per il pilota Aprilia Nicholas Spinelli, veloce già da Misano ma mai concreto: dovrà rifarsi.

Nella nuovissima Production Bike è Davide Stirpe a guardare tutti dall'alto verso il basso. Il debuttante tra le 1000cc ha dimostrato di poter essere competitivo fin dai primi chilometri, oltre alla poca differenza che si è potuta notare tra le due sub-categorie. Il romano sembra non aver rivali in una categoria aperta a stravolgimenti che, almeno all'inizio, ha premiato l'esperienza. Lo confermano Riccardo Russo e Simone Saltarelli, due certezze del campionato italiano che a Misano hanno completato il podio dietro al campione Supersport 600 in carica.

Caccia aperta ai doppiettisti Ottaviani e Pritelli

Il CIV Supersport 600 presenta in Luca Ottaviani il candidato numero uno per la conquista di un titolo che gli è già sfuggito più di una volta. Il pilota MV Agusta ha ben figurato a Misano e il Mugello è una delle piste dove il feeling con la sua F3-800 è dei migliori. Dietro di lui, però, non mancano gli avversari: uno su tutti è Xavier Artigas, piombato sulla scena italiana dopo diverse stagioni nel Motomondiale. Il pilota spagnolo sembra trovarsi a suo agio con una Ninja 636 ancora tutta da scoprire. Certezze, invece, per Federico Fuligni e Andrea Mantovani: entrambi veterani del campionato, sono ormai delle certezze nei piani alti della classifica. Mantovani, però, deve combattere con la sua Panigale 955 targata Scuderie D'Ettore in rettilineo. Due vittorie a Misano anche per Lorenzo Pritelli nel CIV PreMoto3, classe che in questo weekend disputerà anche la discussa Superpole Race della domenica mattina. Il pilota Buccimoto dovrà guardarsi le spalle dalla concorrenza di Angeluss Team, che con Martin Galiuto e Luana Giuliani presenta una coppia molto agguerrita in chiave titolo (come dichiarato dalla stessa Giuliani dopo Misano, ndr).

Piccoli cambiamenti per quanto riguarda la Moto3: Vicente Pérez Selfa è impegnato a tempo pieno nel Motomondiale in sostituzione di Matteo Bertelle. GP Project 2WheelsPoliTO ha permesso allo spagnolo di concentrarsi su questa nuova avventura, correndo ai ripari ed ingaggiando Beñat Fernández. Lo spagnolo darà sicuramente battaglia a Elia Bartolini ed il capoclassifica Marcos Ruda. L'altra novità del CIV 2025, la Sportbike, regna nell'equilibrio più totale con le vittorie di Mattia Sorrenti e Bruno Ieraci nelle gare inaugurali di Misano. Con la conferma ufficiale che la categoria sarà al via del WorldSBK 2026, la Sportbike tricolore si preannuncia ancora più interessante: chi riuscirà ad avere la meglio della Aprilia RS-660?

CIV | Gli orari del Mugello

Nessuna concomitanza con i campionati motociclistici mondiali per il CIV, che verrà trasmesso sugli schermi di Sky Sport MotoGP (ch. 208) in diretta oltre che su Federmoto TV.

Sabato 31 Maggio

13:35 | Superbike/Production Bike - Gara 1

14:20 | Supersport 600 - Gara 1

15:10 | Moto3 - Gara 1

15:50 | PreMoto3 - Gara 1

16:30 | Sportbike - Gara 1

Domenica 1 Giugno

10:35 | PreMoto3 - Superpole Race

11:15 | Moto3 - Gara 2

12:05 | Sportbike - Gara 2

13:45 | PreMoto3 - Gara 2

14:30 | Superbike/Production Bike - Gara 2

15:20 | Supersport 600 - Gara 2

Dal Mugello - Valentino Aggio

Leggi anche: CIV | Production Bike, tappabuchi o scelta azzeccata?