F1 | GP Spagna, Aston Martin ed Alonso brancolano nel buio

Che sarebbe stata difficile per la Aston Martin lo sapevamo già tutti (inclusi loro), ma la gara del GP Spagna di Formula 1 ha evidenziato ancora di più il periodo complicato del team di Silverstone. Una crisi tanto grave che nemmeno l'idolo locale Fernando Alonso è riuscito ad accendersi e ad accendere la calorosa folla sugli spalti del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Mai in lotta e lontanissimi dai top team

Per entrambi i piloti del marchio di Lagonda, l'obiettivo fissato alla vigilia del weekend era quantomeno di lottare per la zona punti: Alonso partiva decimo dopo la penalità di Perez, mentre Lance Stroll scattava dalla 14a posizione in griglia. Al via, entrambe le Aston Martin sono partite con gomme morbide, ma ciò non è servito a far guadagnare posizioni, anzi: dopo i primi giri, Alonso era già sceso in 12a posizione.

Al momento delle loro prime soste (Soft → Medium), Fernando e Lance si sono invertiti le posizioni con il canadese in P12 e l'asturiano in P14, entrambi lontani dalla top 10. Il secondo stint è proseguito senza mordente o sorpassi particolari fino alla loro ultima sosta (Medium → Hard), dove Alonso si è riportato in P12 e Stroll in P14, conservando le loro posizioni fino alla bandiera a scacchi. Nel mezzo poco o nulla, se non alcuni sorpassi di Fernando su piloti che però dovevano ancora fermarsi e un passo molto carente rispetto ai loro concorrenti.

Tutto ciò è il simbolo dell'involuzione che il team di Lawrence Stroll sta avendo in questo Mondiale 2024: se a Montréal il meteo e altri fattori avevano consentito loro di ottenere il loro miglior risultato dell'anno (P6 e P7), il banco di prova di Barcellona ha rappresentato per la Aston Martin una pietra tombale quasi definitiva per le loro ambizioni in questa stagione. Entrambi sono finiti dietro alle Alpine, e nemmeno Alonso è riuscito a metterci una pezza come aveva fatto in altre occasioni e come ci si aspettava avrebbe fatto nella sua gara di casa.

Le dichiarazioni

Per tutto il box Aston Martin quello di Barcellona è stato un weekend da dimenticare. Nella nota pubblicata dal team, Fernando Alonso ha illustrato una situazione per niente rosea in vista anche delle prossime gare.

È stato deludente non segnare alcun punto in questo weekend davanti al pubblico di casa. Abbiamo faticato col passo per tutto il fine settimana e nella gara abbiamo sofferto l'alta degradazione delle gomme. Probabilmente anche i prossimi weekend saranno difficili, ma noi andremo a testa bassa e lavoreremo ancora più duramente per migliorare. Abbiamo l' Austria nel prossimo fine settimana e poi c'è la gara di casa del team a Silverstone.

Più “filosofico” invece Lance Stroll che si aspettava una gara difficile in virtù delle caratteristiche del circuito.

Sapevamo che oggi sarebbe stata una sfida, ma è stata comunque una gara difficile. Siamo andati per la strategia a due soste e, come da previsione, abbiamo sfruttato gran parte della gara a gestire le gomme. Non siamo stati abbastanza competitivi questo weekend e abbiamo del lavoro da fare in vista del GP Austria per trovare più performance.

Ultimo, il team principal Mike Krack fa il punto sulla situazione del team tra la poca competitività della AMR24 e le aree da migliorare per il prosieguo della stagione.

Un weekend frustante per il team ma non completamente inaspettato. È stata una gara da dimenticare su un circuito che ha esposto tutti i nostri punti deboli. Sappiamo le aree dove possiamo rimediare, ma dobbiamo essere pazienti. Lance e Fernando hanno fatto il massimo con quello che avevamo messo a loro disposizione. Voglio anche ringraziare i fans per il supporto che abbiamo ricevuto questo weekend e voglio assicurare che stiamo lavorando duramente per estrarre più performance.

Andrea Mattavelli