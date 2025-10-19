MotoGP | GP Australia: Di Giannantonio e Bezzecchi nel segno delle rimonte

Gara speciale per Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. I due piloti italiani hanno conquistato la seconda e la terza posizione nel Gran Premio d'Australia MotoGP. Entrambi, per ragioni differenti, hanno dato vita a due belle rimonte che consolidano le loro posizioni in campionato.

Diggia contento ma rammaricato: “Peccato per la qualifica”

Fabio Di Giannantonio ha effettuato una delle sue più belle gare da quando è arrivato nella categoria. Il pilota italiano ha ottenuto la seconda posizione nella gara di Phillip Island, partendo dalla decima casella. Il pilota Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha dimostrato un grande passo gara, riuscendo a sorpassare uno dopo l'altro gli avversari che si trovava davanti confermando ciò che di buono si era visto nella Sprint di ieri. Un grande risultato per il pilota italiano, che negli ultimi fine settimana aveva avuto delle difficoltà sia nella qualifica che nella gara. Spesso è stato proprio il giro secco a dare dei problemi a Diggia

Di Giannantonio ha espresso la sua felicità ai microfoni di Sky Sport MotoGP, sottolineando il rammarico per una qualifica non andata nel verso giusto:

È stata una gara tosta, anche perché ho avuto la febbre fino a stamattina. Ci siamo complicati la vita partendo decimi, ma sono riuscito a fare tanti sorpassi. Più vai avanti di posizioni più è difficile passare gli avversari, e non me lo aspettavo di passare Acosta e Alex Marquez. Sono molto contento per il passo, anche se ho un po' l'amaro in bocca per la qualifica. Ma passare otto piloti e finire sul podio in Australia è speciale.

Impresa quasi riuscita per Bez: “Ho gestito bene la gara”

Un altro grande protagonista della domenica di Phillip Island è Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia, reduce dalla vittoria della Sprint, ha dovuto fare i conti con i due Long Lap Penalty scontati a causa del contatto con Marc Marquez in Indonesia. Inevitabilmente, questo ha cambiato la sua corsa. Rientrato a metà del gruppo, il #72 è stato protagonista di una gara in progressione che gli ha permesso di superare Alex Marquez nelle ultime battute.

Tutti si aspettavano una vittoria da parte del pilota italiano, visto lo stato di grazia in cui si trova nell'ultimo periodo e il passo schiacciante della gara di ieri. Ma Bezzecchi ha dato tutto nei primi istanti della corsa e il terzo posto appare quindi come un buon risultato. Un'impresa quasi riuscita che non cancella ciò che di buono sta riuscendo a fare insieme ad Aprilia, che oggi può sorridere con la vittoria del suo team satellite con Raul Fernandez e un Bezzecchi in grande spolvero. Ecco le parole del pilota italiano al termine della gara:

Sono molto contento. Ho gestito bene la gara. Avevo ideato una strategia per completare i Long Lap senza perdere troppo tempo e ci sono riuscito. Avendo spinto così tanto sapevo che non ne avrei avuto di più di quello che avevo fatto vedere. Quando ho passato Acosta ho voluto creare un gap e poi ho passato Alex Marquez.

Federica Passoni

