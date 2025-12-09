F1 | Test Abu Dhabi: Crawford il più veloce, Antonelli al top con le vetture "mulo"

L'attività in pista della F1 per il 2025 vede il suo atto finale con la giornata singola dei test post-stagionali in quel di Abu Dhabi, dove Jak Crawford ha scalato la classifica dei tempi, mettendo la propria Aston Martin davanti a Paul Aron e Luke Browning.

Norris ancora senza #1

Come da programma, tutte le scuderie sono tornate in azione sul circuito di Yas Marina per una sessione di test mirata ad avere delle informazioni comparative sulle nuove coperture (fornite da Pirelli) che saranno impiegate nel 2026. I team, da una parte, potevano uno "young driver" sulle monoposto di quest'anno e i piloti titolari alla guida di monoposto "mulo" in configurazione 2026, con aerodinamica più scarica (per simulare i carichi previsti con le vetture che verranno) e sistemi che simulano l'aerodinamica attiva, altra novità del 2026.

Il Campione 2025 Lando Norris, senza numero 1 per questioni burocratiche (ma con uno scintillante casco dorato), è sceso in pista, insieme ad altri ventiquattro piloti. Molte scuderie hanno impiegato entrambi i piloti titolari nelle prove sulle vetture "mulo", mentre vanno notati i debutti sulle vetture dell'orbita Red Bull (nella giornata dell'uscita di Helmut Marko) con Isack Hadjar in Red Bull Racing e Arvid Lindblad su Racing Bulls. Nonostante l'intensa attività, solo una volta è stato necessario sventolare la bandiera rossa, dopo un'uscita di pista in curva 1 (al mattino) di Ryo Hirakawa (Haas).

Credits: Pirelli Media Library

Antonelli stakanovista

Tutte le scuderie hanno cercato di coprire la maggiore distanza possibile, con Kimi Antonelli (Mercedes) in versione stakanovista, autore di 157 giri. Di contro, a causa di un guasto al motore, Esteban Ocon ha coperto solo quattro giri. Come era lecito aspettare, le prime posizioni sono coperte da vetture di questa stagione: Crawford ha concluso la sessione con il giro più veloce in 1'23.766", ottenuto durante le ultime due ore, seguito a poca distanza da Aron (Sauber) e Browning (Williams).

Andrea Kimi Antonelli risulta il primo con le monoposto "mulo", autore della migliore prestazione in 1'25.170", dotate di aerodinamica più scarica (per simulare le vetture 2026, teoricamente accreditate di meno carico) e velocità massima fissata a 300 km/h. Inoltre va notato che alcune scuderie hanno portato dei sistemi aggiuntivi per la simulazione dell'aerodinamica attiva, tra i quali spiccava con molta evidenza quello di casa Mercedes.

In ogni caso, nei test di Abu Dhabi l'obiettivo non era la prestazione, quanto l'immagazzinamento di dati comparativi da "digerire" nei prossimi due mesi e sui quali poi valutare le nuove monoposto. Il campionato 2026, in fondo, è dietro l'angolo.

Tabella dei tempi

Credits: www.formula1.com

Luca Colombo