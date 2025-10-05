MotoGP | GP Indonesia, la prima di Aldeguer: "Non me lo aspettavo"

Giornata speciale per Fermín Aldeguer. Il rookie spagnolo ha vinto la sua prima gara in MotoGP. Nonostante la gara dai mille colpi di scena, con buona parte dei protagonisti out, la prestazione di Aldeguer va sottolineata: a poco più di vent'anni, è il secondo vincitore più giovane nella storia della top class.

Primo successo per Aldeguer, segno di crescita e di grande lavoro

Un Gran Premio che Fermín Aldeguer non dimenticherà mai sarà sicuramente quello dell'Indonesia. Il pilota spagnolo ha infatti ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP, la prima di un rookie in questa categoria da quella di Jorge Martín nel 2021. Che potesse fare bene lo si era capito già nella giornata di ieri, che ha visto Aldeguer conquistare la seconda posizione in qualifica dietro a Marco Bezzecchi. Nel corso della Sprint, il pilota spagnolo ha condotto la corsa in testa per quasi tutta la sua durata, fino a quando il pilota Aprilia non l'ha sorpassato all'ultimo giro poco prima del traguardo.

La gara ha proposto tutta un'altra storia. Complice una brutta partenza di Bezzecchi, Aldeguer ha chiuso il primo giro in terza posizione, passato da Pedro Acosta e Luca Marini. Ma, con l'ottimo passo, il #54 è riuscito ad avanzare davanti al pilota Honda e poi al connazionale dopo pochi giri. Da quel momento Aldeguer è stato imprendibile, creando tra sé e gli avversari un vuoto di quasi dieci secondi. Un successo sensazionale da parte del rookie Gresini Racing. Il risultato di oggi è il coronamento di un percorso fatto di sfide e decisioni a volte non semplici, che lo hanno portato in MotoGP e a vincere la sua prima gara. In molti, dopo l'annuncio del salto in top class, erano scettici visti i risultati non sensazionali nel 2024 in Moto2. Aldeguer ha però saputo dimostrare in più occasioni il suo talento, giustificando la scelta di Ducati che ha deciso di puntare su di lui per il lungo termine.

“Gara lunga, ma grande spinta per il futuro”

Il pilota spagnolo ha spiegato ai microfoni di Sky Sport MotoGP cosa significa questo successo per lui:

È stata una gara lunga, complice il grande caldo. Sono contentissimo, ma non mi sono goduto al meglio il podio perché quando mi sono fermato tutte le emozioni hanno preso il sopravvento. Penso che vincere qui mi darà una motivazione extra per credere di più in me, perché molta gente non se lo aspettava e forse nemmeno io così presto. Questo aiuta ad andare ancora più avanti, Phillip Island è una pista che mi piace, sono sempre andato forte e quindi proveremo a fare il massimo. Il nostro obiettivo è essere competitivi e continuare ad imparare, oltre ad avere sempre la velocità.

Aldeguer ha poi spiegato le decisioni che hanno portato a questa prestazione:

Con la Soft facevo fatica e anche con la media. Non ero sicuro fino alla fine della scelta, ma abbiamo fatto dei cambiamenti nell'elettronica per scaldare in modo diverso le gomme, e questo mi ha aiutato ad essere più pronto nei primi giri. Abbiamo avuto un buon passo e a me piace vincere cosi, stare davanti e fare il mio passo fino alla fine.

Federica Passoni

