MotoGP | Indonesia amara per Márquez: infortunio dopo il contatto con Bezzecchi

C’erano altre attese e altre premesse per la gara di oggi in Indonesia per Marco Bezzecchi e Marc Márquez: il primo, reduce dal successo in Sprint di ieri, era pronto a fare il bis forte di un grande ritmo e di un’Aprilia estremamente veloce; il secondo, invece, era pronto al recupero dalla nona posizione per poter portare a casa un altro risultato importante dopo la festa iridata della settimana scorsa. Attese e premesse che sono finite nella ghiaia dopo poche curve con conseguenze non indifferenti.

La partenza e il contatto

La partenza per i due è stata opposta: lo scatto di Bezzecchi, che partiva dalla pole position, è stato ancora una volta deludente, con l’italiano che come nella Sprint di ieri si è ritrovato nelle posizioni di centro gruppo finendo settimo dopo le prime 3 curve. Diversa invece la partenza di Márquez, che dal nono posto si era ritrovato sesto proprio davanti a Bezzecchi.

Bezzecchi ha poi cercato di recuperare subito terreno, ma in curva 6 l’affondo di Bez non è andato a buon fine, con l’italiano che ha cercato di entrare all’interno, trovandosi la porta chiusa per un errore di valutazione. Bez ha cercato di fermarsi per evitare il contatto, che date le alte velocità in quel tratto è stato inevitabile.

Márquez è scivolato ma è finito poi nella ghiaia rotolando pesantemente: è possibile che sia quello il momento in cui è giunto l’infortunio, apparso subito non appena lo spagnolo si è rialzato e ha cercato di sistemarsi la spalla prima di tenere fermo il braccio e farsi assistere dai commissari di pista. Anche per Bezzecchi, che è andato dritto nella ghiaia ad alta velocità, l’impatto con la ghiaia non è stato affatto leggero.

Possibile frattura della clavicola per Márquez

Dai primi accertamenti al centro medico di Mandalika, per il 9 volte campione del Mondo sembra che ci sia una frattura alla clavicola destra, conseguenza dell’impatto contro la ghiaia esterna e del dislivello tra l’asfalto e la ghiaia che ne ha causato il rotolamento. I primi esami svolti al centro medico necessiteranno tuttavia di un approfondimento che Márquez svolgerà direttamente a Madrid dove volerà in serata per capire se ci sono ulteriori conseguenze fisiche e per decidere come agire, come confermato dallo stesso pilota spagnolo che ha svelato anche un possibile interessamento del legamento che complicherebbe le cose.

Dobbiamo capire prima cosa c'è a Madrid, ma sembra che il legamento della clavicola sia rotto o che la clavicola sia lussata. Evidentemente non è il miglior modo di festeggiare dopo il titolo. Le gare sono così, Marco si è già scusato. Una volta capita a me, una volta a qualcun altro, la MotoGP è così, ci sta. Sono contento perché è vero che è il braccio destro, ma sembra sia la clavicola. Non è un problema per quello che ho dentro. Volerò a Madrid questa sera e lì capisco cosa mi dice il dottore. Provo a tornare prima che si può ma nei termini che mi indicherà il dottore.

Per Bezzecchi ulteriori esami in arrivo

Non ci sono invece notizie certe su Bezzecchi, che oggi aveva in mano una grande chance di vittoria e che invece vede chiudersi malamente un weekend che fino alla Sprint era stato estremamente positivo. Dopo i primi accertamenti fatti al centro medico, l’italiano verrà portato all’ospedale di Mataram per ulteriori esami come confermato da Aprilia. Un finale triste per una gara che aveva altre aspettative sia per lui sia per Aprilia, che aveva già KO Martin – che non correrà a Phillip Island e verosimilmente sarà sostituito da Lorenzo Savadori – e Ogura.

Mattia Fundarò