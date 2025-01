MotoGP | Trackhouse Racing svela i suoi nuovi colori per il 2025

Ad aprire le danze per lo svelamento delle nuove livree per la stagione 2025 di MotoGP è Trackhouse Racing, che mostra per la prima volta i nuovi colori con cui prenderà parte alla griglia di partenza dell'annata che si avvicina.

Look completamente diverso per il team americano

Anno nuovo e nuovi colori per il team cliente di Aprilia, che correrà nel 2025 con una livrea inedita, in sostituzione all'aspetto a stelle e strisce a cui eravamo stati abituati la stagione passata. A prendere il posto del vecchio look arriva la combo di azzurro e giallo acceso, che si inseriscono sulla base nera della moto. A spiccare è anche la quasi totale assenza di sponsor sulla nuova livrea, con l'unico ben visibile che è il nuovo partener Gulf, che accompagnerà il team americano nel corso dell'annata che sta per iniziare e che si fa notare con un tocco di arancione sull'azzurro.

La presentazione si è tenuta a Charlotte in Nord Carolina, dove il team manager Justin Marks ha mostrato al mondo la nuova RS-GP25, che competerà in MotoGP sotto la guida di Davide Brivio, ed è stata accompagnata anche dall'esordio della macchina del team Trackhouse Racing che prenderà parte nel campionato NASCAR.

Le dichiarazioni dei piloti in vista del 2025

In vista della prossima stagione il team Trakhouse porterà in pista ancora una volta Raúl Fernández, pilota che sembrerebbe aver consolidato il suo rapporto con la squadra americana.



Mi sono allenato molto, mi sono concentrato molto su me stesso e ho cambiato la mia mentalità: sono molto motivato. Non vedo l’ora di andare a Sepang per scoprire cosa ci porterà Aprilia, per la prima volta in MotoGP inizierò l’anno con una moto ufficiale. Nella squadra ufficiale ci sarà Martin, il campione del mondo, e potrò studiare i suoi dati e imparare da lui. Voglio solo dare il massimo e divertirmi, senza pensare troppo ai risultati. Dovrò stare calmo perché sarà un anno importante per me.

Ad affiancarlo sarà invece il debuttante Ai Ogura, che in previsione del suo primo anno in Top Class ha già le idee chiare sugli obiettivi.

Ho passato un bellissimo inverno, allenandomi e anche rilassandomi. Tutto è nuovo per me, la moto e il team, non vedo l’ora di iniziare. È stato bello avere il test a Barcellona perché mi ha permesso di capire come lavorare nella pausa. Ora devo imparare quanto più possibile prima dell’inizio della stagione. In questo momento non ho obiettivi particolari, voglio solo fare sempre il mio massimo.

Nuovo anno e nuove aspettative anche per Justin Marks, il proprietario del team, che in vista del prossimo anno farà tesoro dell'esperienza accumulata nel corso dello scorso anno, per poter raggiungere l'obiettivo del podio.

Durante il primo anno in un nuovo campionato molto da imparare, ora stiamo iniziando a capire la MotoGP e sono emozionato per 2025. Ora dobbiamo fare un altro passo. Raul ha fatto vedere a volte la sua velocità nel 2024 e penso che potrà salire sul podio quest’anno. Per quanto riguarda Ai, adoro avere un debuttante e non c’è niente di meglio di avere il campione del mondo Moto2

Alte aspettative anche per il team manager Davide Brivio, in prospettiva di una stagione che potrebbe riservare delle sorprese per il team a stelle e strisce.

È stato un inverno impegnativo, ma siamo emozionati di iniziare il nuovo anno e ci stiamo preparando per i test di Sepang. Ci saranno molte novità, a partire dall’Aprilia 2025, siamo emozionati di avere Ogura e Fernandez, al secondo anno con noi. Abbiamo due giovani piloti di talento e ora spetta a noi. Ai avrà bisogno di tempo per capire la MotoGP, mentre Raul avrà la possibilità in Malesia di provare per la prima volta la nuova RS-GP. Sarà bello avere Martin e Bezzecchi in Aprilia per condividere i dati con loro. Mi aspetto che Raul esprima il suo potenziale, l’ho visto cambiare il suo approccio in questo inverno e deve solo migliorare. Ai deve solo fare esperienza, anche sbagliare, sappiamo che bisogna essere pazienti con un rookie.

Credits: Trackhouse MotoGP Team

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | È già 2026: quale sarà il destino dei piloti KTM?