MotoGP | GP Germania, Practice: Di Giannantonio sorprende i Márquez

Se Marc Márquez nelle FP1 voleva avvisare tutti che il Sachsenring fosse casa sua, nelle Practice MotoGP in Sassonia è arrivata la risposta a onde lunghe di Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano di VR46 ha primeggiato, precedendo i fratelli Alex e Marc Márquez con il nuovo giro record del circuito della Sassonia.

Di Giannantonio col record del Sachsenring, ma Marc rimane tranquillo

Dopo l’ottimo inizio nella mattinata, Marc Márquez ha dato continuità nella prima parte della sessione mostrando un’andatura e una velocità davvero spaventosi e firmando anche il salvataggio spettacolare in curva 10. Nei time attack, però, il #93 è rimasto sorpreso dal grande giro di Fabio Di Giannantonio che, sulla sua GP25, ha firmato un 1:19.071, demolendo il record della pista firmato l’anno scorso da Jorge Martín.

Una grande botta di fiducia dunque per il pilota classe 1998 del team di Valentino Rossi che è riuscito a stare davanti ai fratelli Márquez: tra essi un Álex ancora “convalescente” dalla frattura alla mano sinistra è riuscito sorprendentemente a passare secondo davanti ad un Marc che però nel finale, tra gomme usate e la bandiera gialla all’ultima curva per la caduta di Fermin Aldeguer, non ha attaccato nell’ultimo giro. Il #93 rimane il favorito numero uno, ma il tempone di Di Giannantonio aumenterà la suspence nella lotta per la pole.

Quartararo e Acosta in top 5, Bagnaia solo nono

Dietro al trio Ducati compare la Yamaha con un Fabio Quartararo che si è diviso tra il provare le nuove componenti aerodinamiche alla coda della M1 e il quarto tempo firmato nei time attack. Si conferma nella top 5 la KTM con Pedro Acosta, a seguire Franco Morbidelli e un Marco Bezzecchi che, nonostante una caduta nelle fasi iniziali della Practice, è riuscito comunque a staccare senza problemi il pass per il Q2 con la sua Aprilia.

Ottavo Jack Miller con la Yamaha del team Prima Pramac, solo nono invece un Francesco Bagnaia che non è riuscito a migliorare nel finale di sessione e che ha temuto di scivolare fuori dai primi 10 dopo una sessione non entusiasmante. L’ultimo a passare direttamente in Q2 è Brad Binder che con la sua KTM factory beffa il compagno di marca Maverick Viñales (Tech3), costretto al Q1 per soli 47 millesimi. Rivedremo nella rpima sessione anche Johann Zarco, 12° sulla Honda del team LCR dopo la caduta durante il time attack, 18° Luca Marini con la RC213V del team HRC.

Credits: motogp.com

Andrea Mattavelli