WorldSBK | Most, Superpole: Razgatlıoğlu categorico in pole, secondo Bulega

Sessione di Superpole nel sabato di Most per il WorldSBK che si è conclusa con la pole position di Toprak Razgatlıoğlu, che riesce a gestire le condizioni di pista sporca e a porsi in prima posizione. Dietro di lui ci sono in prima fila per Gara 1 Nicolò Bulega e Danilo Petrucci, al secondo e terzo posto.

Razgatlıoğlu imbattibile a Most, prima fila per Bulega

Non c'è stato niente da fare per i rivali di Toprak Razgatlıoğlu che avrebbero voluto agguantare la pole position, dato che il pilota turco sembra essere completamente a suo agio su questa pista come lo è stato nelle stagioni precedenti. Nessun rivale quindi nella lotta per la prima piazzola della griglia per il numero #1 di BMW, che porta a casa il suo giro migliore in 1.30.397 e si piazza davanti a tutti, nonostante il suo giro da record di 1:29.799 sia stato cancellato. Dietro di lui e primo “degli altri” si trova invece Nicolò Bulega, che nonostante la caduta del venerdì è riuscito ad avvicinarsi di +0.033 al tempo del rivale, chiudendo in seconda posizione e con un tempo di 1:30.430. Terza piazza e ultimo posto disponibile per la prima fila invece per Danilo Petrucci, che si porta all'interno del gruppo della Top 3 grazie ad un miglior crono di 1.30.636.

Allo scadere del tempo il quarto posto viene occupato da Alex Lowes in sella alla sua Bimota, che apre quindi la seconda fila dello schieramento e riesce a portare a termine un giro in 1:30.779 sul tracciato di Most, aprendo poi la strada a Iker Lecuona e Remy Gardner, che invece si posizionano in quinta e sesta posizione, affiancando l'inglese alla partenza di Gara 1. Settimo al traguardo si trova poi un ottimo Yari Montella, che riesce ad insediare la terza fila e a trovare una buona posizione in ottica della corsa che si svolgerà nel pomeriggio. Il portabandiera del team Barni tiene poi dietro di sè Garlett Gerloff, che invece si qualifica in ottava piazza.

Rea quattordicesimo, caduta di Axel Bassani

Buona la prestazione di Sam Lowes, che nel corso del turno di Superpole si pone in nona posizione, arrivando quindi davanti a ad Alvaro Bautista, che invece chiude in decima piazza e con un tempo di 1:30.974. Dietro di loro invece si posiziona Andrea Locatelli, undicesimo allo scadere del tempo e davanti a Axel Bassani, che invece è stato protagonista di una caduta a pochi minuti dall'inizio della sessione, che ha costretto l'italiano a rimanere nelle posizioni più arretrate.

A chiudere in quattordicesima posizione c'è invece Jonathan Rea, che sembra essere leggermente più a suo agio su questo tracciato, portandosi dietro sulla griglia Michael van der Mark, che invece chiude quindicesimo. Partiranno dalla parte bassa dello schieramento invece Bahattin Sofuoglu, Scott Redding e Ryan Vickers, qualificati rispettivamente per la sedicesima, diciassettesima e diciottesima posizione.

WorldSBK | Most: i risultati della Superpole

Valentina Bossi

