Moto2 | Solidarity GP Barcellona, Qualifiche: Arón Canet imprendibile sul giro secco

Sesta pole position stagionale per Arón Canet in Moto2. Sul tracciato del Montmeló lo spagnolo di Fantic Racing conferma il dominio che procede dalla giornata di ieri, sfiorando anche il record della pista nonostante le condizioni più fredde tipiche del mese di Novembre. Con lui in prima fila Manuel González e Zonta van den Goorbergh.

Qualifiche segnate dalle cadute

Le qualifiche Moto2 a Barcellona sono state segnate dalle bandiere gialle, soprattutto nel corso del primo attacco al tempo. Prima Fermín Aldeguer, all'ultimo weekend in Moto2 prima di salire sulla Ducati Gresini Racing, poi Jorge Navarro hanno assaggiato il ghiaione catalano. Risultato? A 5' dalla fine erano solo otto i piloti con un tempo valido. Con il secondo tentativo non è di certo cambiato il risultato: Arón Canet si conferma letale sul giro secco e si candida come uno dei favoriti alla corona della classe cadetta per il 2025. 1:42.003 è il crono fatto segnare dal pilota Fantic Racing, che precede così Manuel González in prima fila. Lo spagnolo di Gresini Racing si è visto cancellare l'ultimo tentativo utile a causa dei track limits. Chiude la prima fila un ottimo Zonta van den Goorbergh sulla Kalex preparata da RW Racing.

Ai Ogura è 5°, italiani da rivedere

L'esperto Jake Dixon tenterà di lasciare la CFMOTO di Team Aspar con un podio prima di passare alla Boscoscuro di Marc VDS nel 2025 partendo dalla 4ª posizione. Quinta casella per il campione del Mondo in carica Ai Ogura, che Martedì salirà per la prima volta sulla Aprilia RS-GP preparata dal team Trackhouse Racing. Il giapponese precede il debuttante Diogo Moreira di Italtrans. Terza fila per Celestino Vietti che, all'ultima con la formazione Red Bull KTM Ajo, sarà 8° nel bel mezzo tra Filip Salač e Jorge Navarro, caduto nelle prime fasi del turno. Chiude la top 10 Senna Agius. Tony Arbolino saluta il Marc VDS Racing Team dalla 15ª casella. Stefano Manzi è 24° nel suo ritorno in Moto2 davanti a Simone Corsi (29°), Dennis Foggia (30°) e Andrea Migno, che chiude lo schieramento in 32ª posizione.

Moto2 | Solidarity GP Barcellona: i risultati delle qualifiche

Valentino Aggio

