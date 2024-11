Moto3 | Solidarity GP Barcellona, Qualifiche: Alonso firma pole e record

David Alonso non si smentisce e si prende di forza anche l’ultima pole position della stagione Moto3 2024. Sarà il nuovo campione del Mondo a partire davanti a tutti al Solidarity Grand Prix of Barcelona con la sua CFMoto del team Aspar dopo un turno di qualifiche in cui ha riconfermato ancora di volta chi è stato nettamente il più forte in questo campionato. In prima fila con lui Collin Veijer e Ivan Ortola.

Alonso senza freni anche nell'ultima qualifica, Lunetta in seconda fila

A David Alonso la settima pole della stagione arriva subito al primo stint con il tempo record del circuito in 1:45.905 segnato dopo aver sorpassato diversi piloti nelle ultime curve. Una mossa che non serviva dato che il titolo era ormai stato già deciso con largo anticipo, ma che mette comunque in evidenza la grande abilità e intelligenza di un pilota che quest’anno ha nettamente meritato la corona della classe leggera del Motomondiale.

Con lui in prima fila avremo i suoi rivali Collin Veijer (Husqvarna Intact GP) e Ivan Ortola (MT Helmets - MSi) che, insieme a Daniel Holgado, contenderanno domani il secondo e terzo posto della classifica piloti. Quest’ultimo, con la moto della GASGAS Tech3, si va a piazzare quinto in griglia e partirà in mezzo alla seconda fila dietro ad Angel Piqueras (Leopard Racing) e davanti a Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), primo italiano in griglia dalla sesta casella.

Fernandez a terra due volte, Nepa e Bertelle in 11ª e 18ª posizione

Adrian Fernandez non è andato oltre il settimo tempo dopo essere caduto per due volte nel Q2 con la Honda del team Leopard, insieme a lui in terza fila ci sarà Taiyo Furusato (qualificato dal Q1) e Jacob Roulstone. Quarta fila invece per Tatsuki Suzuki, Stefano Nepa e Daniel Munoz, seguono Almansa, Kelso, Yamanaka, Ogden, Rueda e Matteo Bertelle che scatterà 18° sulla Honda del team Snipers.

Sempre sul fronte italiani, rimangono eliminati in Q1 Filippo Farioli, Nicolo Carrara e Riccardo Rossi che partiranno rispettivamente dalla 20ª, 22ª e 23ª casella. In mezzo a loro si segnalano i giovanissimi spagnoli Alvaro Carpe e Marcos Uriarte che si piazzano in 19a e 21ª posizione dopo la loro prima qualifica in preparazione per la prossima stagione. L’appuntamento si sposta dunque per domani mattina alle ore 11 per il via alla gara conclusiva del Mondiale Moto3 2024.

Moto3 | Solidarity GP Barcellona: i risultati delle qualifiche

Credits: motogp.com

Andrea Mattavelli