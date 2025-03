EWC | Ufficiale: Ducati torna nell’Endurance con WRS Aviobike

Non ha potuto dirlo a Motorbike Circus perchè era necessario attendere un comunicato stampa con tutte le attenzioni del caso, ma quello che si è lasciato sfuggire in puntata a MBC Giovanni Baggi portava proprio a questo. Il Mondiale EWC torna ad ospitare una Ducati nel 2025, questa volta in classe Stock, grazie al team Aviobike che verrà composto da Luca Bernardi, Matteo Ferrari, Alberto Butti e Akito Haga. Per Akito in particolare sarà una stagione difficile, dato che il fratello Ryota ci ha lasciati recentemente a seguito di un incidente ad Autopolis.

STESSE REGOLE DELL’APRILIA

In attesa di vedere se Aprilia confermerà a sua volta una RSV4 1100 (come annunciato ad inizio anno da Revo Nuova M2), per Ducati varranno le stesse regole del 2024 applicate al motore sovradimensionato della casa di Noale. Per la categoria Stock sono quindi confermati i 6 KG di peso in eccesso rispetto ai competitor di cubatura standard. Se ovviamente questo peso in più rende più difficile la vita sulle moto italiane, la vittoria della 8H di SPA 2024 per Aviobike ci fa pensare che la competitività non sarà un problema per l’anno che sta per iniziare.

“CI ATTENDIAMO GRANDI SODDISFAZIONI”

“Sono onorato di intraprendere questa nuova sfida con Nicolas Zavoli di WRS. - Ha dichiarato Giovanni Baggi - Nonostante i tanti anni trascorsi nelle corse, prima come pilota e poi come team manager, grazie a questo nuovo progetto sento ancora le farfalle nello stomaco. La stagione 2025 segnerà un nuovo capitolo della mia grande passione per le corse: Aviobike, con il supporto di WRS, porterà la nuova Ducati V4 nella classe Superstock nel Campionato Mondiale Endurance, un campionato che mi ha regalato grandi soddisfazioni. Grazie alla mia lunga esperienza, credo di aver trasmesso molto entusiasmo alle persone che porteranno avanti il ​​progetto con me. Gare infinite, impegno e costanza rendono questo campionato qualcosa di unico. Sono certo che il team creato tra Aviobike, WRS, i partner tecnici di alto livello e i nostri piloti ci regalerà grandi soddisfazioni. Un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor che ci supportano in questo meraviglioso progetto.”

UN MESE A LE MANS

Manca esattamente un mese allo start del Mondiale EWC 2025, e la notizia di Ducati e WRS Aviobike ci dà sicuramente una motivazione in più per attendere il via del campionato. La prima tappa sarà il 19 aprile in quel di Le Mans, seguita il 7 giugno a Spa, il 3 agosto a Suzuka ed il 20 settembre al Paul Ricard per il Bol D’Or. Non resta che goderci l’attesa fino alla prima bandiera verde di quest’anno.

Fonte: Comunicato Stampa EWC

Alex Dibisceglia

