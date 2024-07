F1 | GP Gran Bretagna, FP1: Norris al top davanti a Stroll e Piastri

Il weekend di Silverstone, sede del GP Gran Bretagna, si è aperto con la prima sessione di libere che ha visto svettare nella lista di tempi la McLaren di Lando Norris. L'inglese della McLaren, con gomma rossa, ha fermato il cronometro sul tempo di 1:27.420 precedendo l'Aston Martin di Lance Stroll e la vettura gemella di Oscar Piastri, con quest'ultimo che ha terminato anzitempo la sessione per un problema tecnico alla sua McLaren.

NORRIS AL TOP

In una sessione caratterizzata dai diversi programmi di lavoro, a chiudere con il sorriso è stato Lando Norris. L'inglese, dopo i recenti fatti di Spielberg, ha immediatamente fatto la voce grossa siglando la miglior prestazione in configurazione qualifica, ma ottenendo ottimi tempi anche nella simulazione sul passo gara. La prima parte di weekend della McLaren, però, è stata parzialmente oscurata dal problema tecnico occorso ad Oscar Piastri che, dopo aver comunque ottenuto il terzo miglior tempo, si è fermato all'ingresso della pitlane dopo aver riferito via radio di problemi alla sua power unit. Tra le due vetture di Woking si è inserita l'Aston Martin di Lance Stroll che, almeno per ciò che riguarda la prima ora di attività in pista, sembra aver trovato il bandolo della matassa smarrito dopo i robusti aggiornamenti portati nel GP ad Imola.

RED BULL E MERCEDES SI NASCONDONO

Alle spalle dell'australiano della McLaren hanno chiuso rispettivamente in P4 e P5 Max Verstappen e Max Verstappen, con i due che si sono principalmente concentrati sul passo gara precedendo Fernando Alonso, che come Stroll, è ritornato ad occupare posizioni più alte di quelle occupate nelle ultime gare. La top 10 è stata chiusa da Lewis Hamilton (6°) e dalle due Ferrari di Charles Leclerc (7°) e Carlos Sainz (8°), con i due piloti del Cavallino scesi in pista con configurazioni di vettura differente e con ancora problemi di bilanciamento da risolvere, soprattutto per il monegasco. Decima posizione per l'Alpine di Esteban Ocon, con la vettura di Enstone che pare aver risolto i problemi che ne avevano condizionato la prima parte di stagione.

TRA I GIOVANI BENE BEARMAN

A pochi decimi dalla Top 10 ha chiuso la Haas di Nico Hulkenberg (11°) che, come a Spielberg, si candida alla lotta per la zona punti, con a seguire Valtteri Bottas (12°) e Daniel Ricciardo (13°). Buona P14 per il neo pilota della Haas Oliver Bearman che, come annunciato nella giornata di ieri nel 2025 sarà al volante della vettura americana, davanti all'altra Kick Sauber di Guanyu Zhou (15°) e alla Williams di Alexander Albon (16°). Chiudono la classifica Jack Doohan (17°), al volante dell'Alpine al posto di Pierre Gasly, Franco Colapinto (18°) con la Williams in sostituzione di Logan Sargeant, Isack Hadjar (19°) con Red Bull e Yuki Tsunoda (20°), autore di un testacoda che ha richiesto l'esposizione della bandiera rossa per permettere la rimozione della Racing Bulls rimasta insabbiata nella via di fuga di curva 7.

Vincenzo Buonpane