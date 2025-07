WEC | Ufficiale: Giovinazzi rinnova con Ferrari e resta terzo pilota in F1

Mentre il FIA World Endurance Championship 2025 si appresta a riaprire le ostilità in Brasile, Ferrari pensa al futuro blindando uno dei suoi uomini più importanti e rappresentativi. Antonio Giovinazzi ha infatti rinnovato con il Cavallino Rampante per un contratto pluriennale che vedrà il vincitore della 24 Ore di Le Mans 2023 continuare a correre nel Mondiale Endurance con la 499P #51 e proseguire il suo ruolo di terzo pilota/riserva nella Scuderia di Formula 1.

Prosegue un matrimonio iniziato 8 anni fa

Quella tra Giovinazzi e Ferrari è una storia d'amore che non accenna a finire: dopo la sua scalata nelle serie propedeutiche a ruote scoperta conclusa con il 2° posto nella GP2 Series 2016, il pilota classe 1993 di Martina Franca è stato preso sotto la tutela della Scuderia di Maranello su indicazione di Sergio Marchionne. Terzo pilota nel 2017, il pugliese ha poi corso in Formula 1 dal 2019 al 2021 con Alfa Romeo Sauber disputando 62 Gran Premi (inclusi Australia e Cina 2017 dove sostituì l'infortunato Pascal Wehrlein nel team elvetico) e conquistando 21 punti con un 5° posto al GP Brasile 2019 come miglior risultato.

Dopo un anno “parcheggiato” in Formula E con il team Dragon, Antonio venne scelto nel 2023 da Ferrari e AF Corse tra i piloti del neonato programma Hypercar, tornando così nel FIA WEC dopo le sue apparizioni nel 2016 con la Ligier LMP2 di Extreme Speed Motorsport e nel 2018 con la 488 GTE Pro del team vicentino a Le Mans. Schierato sulla 499P #51 insieme ad Alessandro Pier Guidi e a James Calado, Giovinazzi si prenderà tanti successi con tre vittorie di cui la prima proprio a Le Mans nell'edizione del Centenario.

Credits: Ferrari Media Center

Seguiranno altri due successi, entrambi ottenuti quest'anno, nelle 6 ore di Imola e di Spa-Francorchamps che hanno permesso all'equipaggio composto da Giovinazzi, Calado e Pier Guidi di condurre al momento la classifica piloti del FIA WEC 2025. Oltre a queste tre vittorie, al palmarès del pugliese si aggiungono anche quattro Hyperpole (al COTA nel 2024 e in Qatar e ad Imola in questa stagione) e sette podi di cui quattro ottenuti nelle prime 4 gare di quest'anno.

Giovinazzi: “Ferrari è come una famiglia, affronto questo impegno con grande orgoglio”

Il rinnovo è stato accolto con grande entusiasmo da entrambe le parti, soprattutto da un Antonio Giovinazzi che nel comunicato stampa Ferrari ha rilasciato dichiarazioni al miele nei confronti del Cavallino Rampante:

Otto anni fa è cominciata la mia avventura con Ferrari, che per me è molto più di un team: è una famiglia. Rinnovare oggi significa continuare una sfida che mi appassiona ogni giorno, in un ambiente dove contano le persone, il lavoro di squadra e l’ambizione. Essere pilota ufficiale nel WEC e terzo pilota in Formula 1 è un impegno che affronto con grande orgoglio e motivazione. Grazie alla Ferrari per la fiducia rinnovata: crescere con questi colori addosso è qualcosa di speciale. Non vedo l’ora di vivere i prossimi capitoli di questa storia con l’impegno, la passione e la fame di risultati che mi accompagnano da sempre.

A questo punto rimane solo da vedere se Alessandro Pier Guidi e James Calado rimarranno i suoi compagni di viaggio sulla 499P #51. Il piemontese di Tortona classe 1983 ha avuto un rinnovo pluriennale di contratto nel 2024, mentre il britannico nato nel 1989 a Cropthorne è stato riconfermato dal Cavallino l'anno precedente.

Andrea Mattavelli