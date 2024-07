F1 | Ufficiale, Bruno Famin lascia l'incarico di Team Principal dell'Alpine

La profonda rivoluzione che sta affrontando l'Alpine, con il fresco ingaggio di Flavio Briatore come executive advisor e le recenti voci sull'uscita di scena dalla Formula 1, ha portato l'ennesimo scossone al team di Enstone.

NUOVO INCARICO

Come da indiscrezioni circolate nelle scorse giornate, infatti, Bruno Famin abbandonerà il ruolo di Team Principal della scuderia di Formula 1 a partire dalla fine del mese di agosto, con il suo posto che dovrebbe essere preso, salvo clamorose sorprese, da Oliver Oakes, attualmente a capo dell'HiTech in F2 e F3. Per l'ingegnere francese, però, l'addio riguarderà solo il Circus visto che, come specificato nel comunicato dell'Alpine, Famin si concentrerà sulle altre attività motoristiche del Gruppo Renault: il progetto Dakar con Dacia, quello nel WEC con Alpine e quello in Formula E con Nissan.

Alpine F1 Team può confermare che Bruno Famin lascerà il suo attuale ruolo di team principal della divisione F1 entro la fine di agosto. Bruno sarà responsabile di tutte le altre attività motoristiche del Gruppo Renault a Viry-Chatillon. Un nuovo team principal sarà annunciato a tempo debito.

LE PAROLE DI FAMIN

A seguito del comunicato Alpine sono arrivate anche le parole del diretto interessato che ha commentato l'annuncio spiegando le ragioni che lo hanno portato a fare un passo indietro:

Nell'ultimo anno, ho raddoppiato le mie attività con il ruolo di VP motorsport, dove gestisco Viry-Chatillon con tutti i progetti Endurance, Dakar, Formula E che gestiamo a Viry. In effetti a inizio anno aveva vissuto un tour de force dovendo seguire sia le prime gare del mondiale di Formula 1 che il debutto del programma Alpine nel WEC, non potendo rientrare alla base per diverse settimane. E in più sono il direttore generale del team Alpine F1. E sto considerando la posta in gioco del nuovo progetto riguardo a Viry. Penso che sarebbe molto più utile per l'azienda dedicare il mio tempo alle attività di Viry. Intendo tutte le altre attività motoristiche e il progetto di trasformazione, perché avrà un impatto enorme per tutto il personale di Viry. Non dimentichiamo che i ragazzi di Viry stanno facendo un lavoro straordinario". Ma penso che sarà più chiaro da questo punto di vista se mi dimetterò dal ruolo di team principal di Alpine F1 entro la fine di agosto e mi dedicherò completamente alle attività di Viry-Chatillon a partire dal 1° settembre

