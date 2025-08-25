IMSA | Corvette trionfa su Ferrari al VIR

Corvette Racing trionfa al VIR ed ottiene la prima gioia stagionale nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La Z06 GT3.R #3 di Alexander Sims/Antonio Garcia si impone in Virginia ed allunga in campionato sulla Ferrari 296 GT3 #81 DragonSpeed affidata nel weekend ad Albert Costa/Giacomo Altoé.

IMSA VIR: Corvette torna al top

La Corvette ha preso di forza il comando delle operazioni dopo la prima sosta. L'auto #3 ha anticipato il rientro in pit road scavalcando le due BMW M4 GT3 EVO di Paul Miller Racing e la Rossa di DragonSpeed.

La classifica non è più cambiata nonostante due importanti neutralizzazioni che hanno permesso alla Ferrari di impensierire le due unità di General Motors. Albert Costa ha tentato di impensierire Alexander Sims dopo un sontuoso attacco all'auto #4 di Tommy Milner, un vero attacco non è però mai arrivato.

Garcia/Sims riportano la Corvette a vincere, non accadeva dalla tappa al CTMP dello scorso anno. Lo spagnolo ed il britannico allungano in classifica sulla Ferrari che ha saputo chiudere davanti alla seconda Chevy di Milner/Nicky Catsburg.

Ford #64, AO Racing Porsche #77, Paul Miller Racing BMW #1 e Ford #65 completano nell'ordine l'evento GT-only al VIRginia International Raceway per quanto riguarda la classe GTD PRO.

GTD: Winward non sbaglia, Vasser arranca

In GTD PRO la Chevy svetta in classifica, in GTD è la Mercedes AMG GT3 EVO #57 Winward Racing a fare la differenza. Russell Ward/Phillip Ellis si sono imposti sulla concorrenza dopo una nuova prova perfetta, in cima alla graduatoria dopo il secondo passaggio in pit lane.

La Mercedes #57 si è ritrovata davanti alla Lamborghini Huracan GT3 EVO #78 Forte Racing di Mario Farnbacher. Il compagno d'auto di Misha Goikhberg non è poi più riuscito a scavalcare Elliss, il tedesco è stato sanzionato a due giri dalla conclusione per aver ‘ostacolato’ la Ferrari #021 Triarsi Competizione.

Kenton Koch/Onofrio Triarsi, primi a Road America ad inizio mese, ottengono un nuovo bellissimo podio al VIR davanti all'Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO #27 Heart of Racing di Casper Stevenson/Tom Gamble.

Niente da fare per la Lexus #12 Vasser Sullivan. La prova è stata ‘rovinata’ in partenza da Jack Hawksworth, sanzionato dalla direzione gara per aver spinto nell'erba la Ford Mustang GT3 #65 durante le concitate fasi iniziali.

Da segnalare ai margini dell'evento del VIR anche uno spettacolare incidente per la Lamborghini #45 Wayne Taylor Racing. L'auto, in fiamme, ha sbattuto contro le barriere, fortunatamente non ci sono stante conseguenze per Danny Formal.

Prossimo round il 21 settembre ad Indianapolis con il ritorno delle GTP e delle LMP2 per la penultima tappa dell'IMSA WTSC 2025 ed anche della Michelin Endurance Cup.

Luca Pellegrini