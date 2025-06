Moto2 e Moto3 | GP Olanda, Rueda e González al comando: chi sono le minacce?

Non c'è tempo per riposarsi: il Motomondiale è già pronto a tornare in pista. Il Mugello non ha deluso le aspettative e ci ha regalato emozioni e spettacolo. Adesso è il turno di spostarci in Olanda per il decimo round della stagione. Manuel González in Italia ha ripreso la leadership della Moto2, José Antonio Rueda invece rimane in testa alla classifica Moto3, ma manca ancora la vittoria.

Moto2 | Manuel González torna leader in solitaria

Sembrava essere in difficoltà Manuel González, dopo un inizio di stagione da favorito. Al Mugello, però, lo spagnolo ha ristabilito l'ordine vincendo il Gran Premio d'Italia e riconquistando la leadership solitaria del mondiale Moto2. Sono nove i punti che lo dividono da Arón Canet, un distacco minimo che il pilota IntactGP, dovrà riuscire a gestire. Arón Canet, dall'altra parte, seppur costante in questa stagione, non è riuscito a sfruttare il momento di difficoltà di González e si trova ancora nel ruolo di inseguitore.

La corsa al titolo non è però un duello. Diogo Moreira si trova a 40 punti dalla vetta. Il brasiliano ha fatto un significativo balzo in avanti rispetto alla passata stagione, anche se non riesce ancora ad essere incisivo negli ultimi giri della gara. Attenzione anche a Barry Baltus, reduce da una gara anonima in Italia a causa di una caduta, è un talento in ascesa nella categoria intermedia. Più in difficoltà in questa fase di campionato è Jake Dixon: il pilota britannico all'inizio della stagione sembrava poter essere uno dei principali avversari di Manuel González. Al momento però, non riesce più ad essere incisivo, e ora si trova distaccato di 58 punti dalla vetta.

Celestino Vietti arriva ad Assen con il morale alto dopo la buona gara del Mugello. Un quinto posto per il pilota piemontese che deve dare una svolta al suo mondiale. Continua ancora invece il periodo no di Tony Arbolino, una sola volta in top 10 in questa stagione.

Moto3 | Occhi puntati sulle nuove stelle

Cambia invece la situazione in Moto3. José Antonio Rueda è leader della classifica della entry class con 56 punti di vantaggio. Ángel Piqueras, suo diretto inseguitore, fatica però a ritrovare il ritmo di inizio stagione, e il podio continua a sfuggirgli. La coppia spagnola non può abbassare la guardia, perché alle loro spalle gli inseguitori scalpitano.

Dietro di loro iniziano ad alzare la voce i rookies della entry class. La vittoria al Mugello ha consacrato Máximo Quiles come il nuovo astro nascente della categoria, un trionfo che non ha sorpreso nessuno. Quiles però non è l'unico talento che si sta facendo notare. Álvaro Carpe occupa la terza posizione nella classifica mondiale, ed è stato fin qui protagonista di un inizio di stagione degno di un veterano.

Credits: Ajo Motorsport

Chi non ha avuto fortuna al Mugello sono stati proprio gli italiani. Solo tre piloti hanno infatti concluso il Gran Premio, anche se al di fuori della top 10, ad eccezione di Dennis Foggia. Il pilota romano ha conquistato il primo podio della stagione, un podio significativo dopo il tormentato inizio di campionato. Tra chi cerca riconferma e chi riscatto, i piloti italiani arrivano ad Assen con grande determinazione.

Moto2 e Moto3 | GP Olanda: gli orari del weekend

Venerdì 27 giugno

09:00 | Moto3 - FP1

09:50 | Moto2 - FP1

13:15 | Moto3 - Practice

14:05 | Moto2 - Practice

Sabato 28 giugno

08:40 | Moto3 - FP2

09:25 | Moto2 - FP2

12:50 | Moto3 - Qualifiche (Diretta su TV8)

13:45 | Moto2 - Qualifiche (Diretta su TV8)

Domenica 29 giugno

11:00 | Moto3 - Gara (Differita su TV8 ore 13:05)

12:15 | Moto2 - Gara (Differita su TV8 ore 14:20)

Giulia Pea

Leggi anche: Moto3 | GP Italia: tra trionfo e riscatto, il giorno perfetto per Aspar