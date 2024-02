IMSA | Ferrari e BMW perdono tutti i punti accumulati a Daytona

Ferrari e BMW mantengono il proprio risultato in classifica dopo la Rolex 24 at Daytona, ma perdono tutti i punti accumulati durante l'opening round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La Ferrari 296 GT3 e la BMW M4 GT3 sono state sanzionate da parte dell'organizzatore per non aver rispettato i ‘livelli di prestazione stabiliti dal regolamento '.

Risi Competizione Ferrari mantiene la vittoria in GTD PRO

Risi Competizione Ferrari #62 mantiene in ogni caso la vittoria in GTD PRO ottenuta con Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon/James Calado/Daniel Serra. Il quartetto si è imposto a gennaio con la formazione texana che da anni gareggia con il marchio tricolore, la squadra aveva concluso davanti ad AO Racing Porsche #77 e Paul Miller Racing BMW #1.

Niente modifiche anche in GTD con Winward Racing Mercedes #57 a segno davanti ad AF Corse Ferrari #21 ed a Conquest Racing Ferrari #43. Spariscono, però, tutti i punti accumulati per l'IMSA WTSC e per la Michelin Endurance Cup, speciale graduatoria che premia i risultati finali ed intermedi ottenuti tra Daytona, 12h Sebring, 6h Glen, 6h Indianapolis e Motul Petit Le Mans (10h Road Atlanta). I due costruttori hanno ricevuto anche una multa di 25.000 dollari

Paul Miller Racing BMW M4 GT3, auto terza classificata in GTD PRO nell'ultima Rolex 24

Come Shank Racing ed Acura nel 2023…

Per il secondo anno consecutivo una notizia colpisce l'IMSA WTSC dopo la Rolex 24 at Daytona. Ferrari e BMW seguono infatti quanto accaduto a Shank Racing Acura ARX-06 GTP che lo scorso anno ricevuto il medesimo provvedimento nonostante la conferma della propria affermazione.

Il prototipo del team legato alla casa giapponese ha perso di fatto la concreta chance di competere per il titolo, cedere ai rivali 350 punti è un danno più che mai significativo nell'economia di una stagione che si articola in ‘sole’ dieci sfide.

L'IMSA WTSC tornerà protagonista ora a Sebring con la classica dodici ore che commenteremo a marzo. Tutti i principali team del campionato, compresa la Lamborghini SC63 di Iron Lynx, hanno solcato il tracciato americano negli ultimi giorni per dei test collettivi in attesa del ritorno in azione.

Luca Pellegrini

Credits. Courtesy of IMSA