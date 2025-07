NASCAR | Hamlin si conferma a Dover

Denny Hamlin vince a Dover e ripete alla perfezione quanto fatto lo scorso anno. Il #11 di Joe Gibbs Racing Toyota si impone nella ‘Monster Mile’ dopo due overtime ed una breve pausa per pioggia a meno di 20 giri dalla conclusione.

Hamlin vince il duello contro Briscoe

Il tre volte vincitore della Daytona 500 ha ottenuto la 58ma affermazione in carriera, la quarta in stagione e la terza a Dover. L'americano ha ripetuto alla perfezione quanto fatto lo scorso anno annullando nei due overtime ogni assalto da parte del teammate Chase Briscoe.

La Toyota Camry #19, nonostante le gomme più fresche, ha dovuto alzare bandiera bianca. Le due auto del Joe Gibbs Racing hanno respinto le Chevrolet Camaro di Hendrick Motorsports, solitamente imbattibili nel noto catino che in passato ha accolto anche due corse all'anno.

Alex Bowman #48 e Kyle Larson #5 si sono dovuti accontentare della terza e della quarta piazza precedendo Ty Gibbs (Monster Energy Toyota #54), Chase Elliott #9, Bubba Wallace (Space Force/Leidos Toyota #23) e Ryan Blaney (Menards/Libman Ford #12).

Gibbs vs Dillon per il milione di dollari a Indy!

Ty Gibbs sfiderà Ty Dillon domenica prossima a Indianapolis per vincere il milione di dollari che spetta al vincitore della prima edizione del ‘NASCAR In-Season Challenge’. Il #54 di Joe Gibbs Racing ed il #10 di Kaulig Racing sono pronti per contendersi il primato, il primo dei due che arriva al traguardo indipendentemente dalla propria posizione d'arrivo vince tutto il bottino.

Dillon, fratello di Austin, arriva in finale dopo esser entrato nel tabellone principale del torneo come 32mo ed ultimo protagonista. Il #10 del gruppo si contende il primato con l'ex campione della NASCAR Xfinty Series che cerca dopo oltre un anno in pista la prima gioia nella NASCAR Cup Series.

Luca Pellegrini