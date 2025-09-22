JuniorGP | Misano: Alberto Surra spettacolare, Uriarte e Cano protagonisti

Il JuniorGP è tornato in pista a Misano per il quinto round della stagione, regalando colpi di scena e emozioni. Nella categoria JuniorGP, Brian Uriarte e Marco Morelli hanno dato spettacolo fino all'ultimo giro, mentre in Moto2 Alberto Surra ha trionfato davanti al pubblico di casa. Nella European Talent Cup, Carlos Cano ha firmato una doppietta, confermando il suo ottimo stato di forma.

JuniorGP | Uriarte in fuga

La prima delle due gare previste a Misano per la categoria JuniorGP è stata interrotta dopo pochi giri a causa di una bandiera rossa, provocata dalla caduta di Erik Michielon. Fortunatamente, il pilota del team Pasini Racing Team non ha riportato fratture. Dopo la ripartenza, Brian Uriarte ha da subito preso la testa della corsa, accorciata a solo sette giri, ma alle sue spalle Marco Morelli ha continuato a mettergli pressione, riuscendo a portare un sorpasso all'ultima curva e vincendo in volata. A completare il podio è stato David Gonzalez, che ha conquistato a Misano il suo primo podio nella categoria. É stata, invece, una gara difficile per contenditi al titolo: Rico Salmela è caduto dopo la ripartenza, mentre Casey O'Gorman si è dovuto accontentare della nona posizione.

In Gara 2 la storia è cambiata. Brian Uriarte, partito dalla pole position, è stato protagonista di una gara perfetta. Lo spagnolo ha mantenuto la testa e non ha dato spazio ai suoi avversari, chiudendo con 6 secondi di vantaggio. Seconda posizione per Jesus Rios, che con un sorpasso all'ultimo giro ha beffato Rico Salmela. Il finlandese, inizialmente salito sul terzo gradino del podio, è stato poi squalificato a causa di una violazione tecnica. Dopo la squalifica, Marco Morelli è stato promosso in terza posizione. Brian Uriarte ha ora 46 punti di vantaggio su Rico Salmela, un margine che, a quattro gare dalla fine, inizia ad essere significativo.

Moto2 | Alberto Surra da applausi

In Moto2, in una gara piena di colpi di scena, è stato Alberto Surra a brillare a Misano. Il pilota torinese ha da subito mostrato di essere competitivo e, dopo le cadute dei suoi avversari, ha gestito il suo vantaggio, riuscendo a trionfare nella gara di casa. Grazie alla vittoria, Surra è ora secondo in campionato, a soli sette punti di distacco da Unai Orradre. Sul secondo gradino del podio è salito il suo compagno di squadra, Xabi Zurutuza, mentre a completare il podio è stato Milan Pawelec.

La gara del leader del campionato, Unai Orradre, è durata solo un giro. Lo spagnolo è caduto dopo poche curve in un incidente che ha coinvolto quattro piloti, fortunatamente tutti illesi. Fuori dalla corsa anche Alberto Ferrández e Eric Fernández: quest'ultimo, arrivato lungo, ha perso il controllo della sua moto e ha colpito Ferrández, mettendolo fuori dai giochi.

European Talent Cup | Carlos Cano fa doppietta

Carlos Cano, poleman a Misano, dopo una partenza difficile, è riuscito a riportarsi nella lotta per il podio, conquistando la prima delle due vittorie della giornata. La sorpresa di Gara 1 è stato, però, Lorenzo Pritelli. Al suo debutto nella categoria, l'italiano ha disputato una gara solida, conquistando un ottimo secondo posto. Terza posizione per il leader del campionato Fernando Bujosa. Gara difficile, invece, per Alex Longarela, che partito dalla ventitreesima posizione, è riuscito a risalire nel gruppo di testa, ma a causa di una penalità per i track limits è stato retrocesso in decima posizione.

Anche Gara 2 è stata firmata da Carlos Cano, che, grazie ai due trionfi italiani, è ora secondo in campionato, non lontano dalla vetta. Seconda posizione per Fernando Bujosa, che ha provato a mettere pressione al leader, ma si è dovuto arrendere alla superiorità del pilota Uax Seventytwo Artbox. La lotta per l'ultimo gradino del podio è stata tutta italiana, con Gabriel Tesini che ha avuto la meglio su Cristian Borelli.

