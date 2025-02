F1 | Giovani talenti crescono: viaggio alla scoperta dei rookie 2025

Manca meno di un mese all'inizio dei test pre-stagionali di Formula 1. Una stagione che si annuncia ricca di sfide fra tutte le squadre del campionato. L'aspetto che colpisce maggiormente sono le line-up di piloti, cambiate profondamente rispetto alla stagione passata e che mostrano la presenza di molti rookie. Giovani talenti con l'obiettivo di mostrare ciò per cui hanno lavorato duramente nella loro carriera.

Il talento italiano Andrea Kimi Antonelli

Il nome che balza subito agli occhi dei tifosi è quello di Andrea Kimi Antonelli. Il giovane pilota originario di Bologna, è parte della famiglia Mercedes da molti anni e porterà i colori italiani in Formula 1 dopo molto tempo. Sin da ragazzino, Antonelli dimostra tutto il suo talento, vincendo nel 2022 sia la Formula ADAC che la Formula 4 italiana. Nel 2023 passa di categoria, vincendo la Formula Regional e la Formula Regional Asiatica. L'anno scorso partecipa al campionato di Formula 2 con il team Prema, saltando la classica tappa della Formula 3. Durante il weekend di Monza viene annunciato come pilota Mercedes 2025, sostituto del leggendario Lewis Hamilton.

Il campione Formula 2 Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto è un altro nome da tenere in considerazione per la prossima stagione. Il pilota classe 2004 è il campione uscente del campionato Formula 2 e correrà in Sauber a partire dal 2025. Il pilota brasiliano fa parte dell'Academy Mclaren dal 2024 ed è gestito dal campione di Formula 1 Fernando Alonso. Bortoleto ha cominciato la carriera in Sudamerica per poi partecipare nel 2023 alla Formula 3 con il team Trident, vincendo il campionato al primo anno nella categoria. Nel 2024 corre in Formula 2 con il team Virtuosi, laureandosi campione al primo tentativo.

Gabriel Bortoleto, rookie 2025 dopo il titolo in FIA F2 - Credits: Formula 2 / X.com

La sorpresa Jack Doohan

Lo scorso campionato Alpine ha sorpreso tutto il paddock annunciando la presenza di Jack Doohan nel team ufficiale di Formula 1. Il pilota australiano sostituisce Esteban Ocon e farà coppia con Pierre Gasly. Doohan non ha una carriera importante come Bortoleto e Antonelli. Ha corso in Formula 3 e Formula 2 nel corso degli ultimi anni. Il suo risultato più importante è il terzo posto nel campionato Formula 2 del 2023. Nel 2024 ha svolto il ruolo di terzo pilota del team Alpine, di cui è membro dell'academy dal 2022.

Un'opportunità per Isack Hadjar

Red Bull ha vissuto un anno ricco di cambiamenti. Liam Lawson passa al team ufficiale insieme a Max Verstappen, mentre nel team satellite Racing Bulls ci sarà l'esordio di Isack Hadjar. Arrivato secondo nel campionato di Formula 2, il pilota francese farà coppia con Yuki Tsunoda. il rookie citato fa parte della famiglia Red Bull dal 2022 e ha corso in Formula 3 e per due stagioni in Formula 2, prima con il team Trident e poi con il team Campos Racing. Gli ottimi risultati della scorsa stagione gli hanno permesso di arrivare in Formula 1, convincendo Helmut Marko e Christian Horner.

I ‘non più esordienti’ Liam Lawson e Oliver Bearman

Una menzione particolare è d'obbligo per due piloti della griglia 2025, ovvero Oliver Bearman e Liam Lawson. Entrambi non sono più considerati rookie, ma a partire dal prossimo campionato correranno per la prima volta una stagione completa di Formula 1. Liam Lawson ha corso come sostituto di Daniel Ricciardo sia nel 2023 che nel 2024, dimostrando il suo talento. Correrà in Red Bull al fianco di Max Verstappen nel 2025. Oliver Bearman, invece, ha corso tre gran premi nella scorsa stagione, sostituendo Carlos Sainz a Jeddah e Kevin Magnussen in Azerbaijan e in Brasile. Membro della Ferrari Driver Academy disputerà la stagione 2025 in Haas, al fianco di Esteban Ocon.

Federica Passoni