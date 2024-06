Moto3 | GP Olanda, Qualifiche: incredibile prima pole di Piqueras

Il turno di qualifiche sul circuito di Assen si è concluso con la pole incredibile di Angel Piqueras, la prima pole in carriera in Moto3. Taiyo Furusato (Team Honda Asia) e l'eroe di casa Collin Veijer (Intact GP) seguono nell'ordine, mentre David Alonso e Dani Holgado dovranno pensare alla rimonta nella gara di domani.

Durante la Q1, Jose Antonio Rueda ha registrato il miglior tempo (1:40.380) garantendosi così l'accesso alla Q2. Dietro di lui si sono piazzati il pilota tricolore Matteo Bertelle e il pilota del team Aspar Joel Esteban, mentre la moto di Tatsuki Suzuki ha ottenuto il quarto posto ed è riuscito anche lui a passare il turno nonostante una caduta in curva 9.

Nel circuito di Assen, il rookie Angel Piqueras entra nella storia: nell'ultimo time attack disponibile, spodesta Collin Veijer, che nel box si lascia andare tutta la delusione per aver perso la pole nel GP di casa in Olanda. Il pilota spagnolo si prende la prima pole della carriera, a solo 17 anni, sfondando il muro del quaranta, con un tempo di 1:39.746.

Dietro lo spagnolo si prende la seconda piazza il giapponese Taiyo Furusato, al suo miglior risultato con il Team Honda Asia. Collin Veijer, beffato da entrambi i piloti all'ultimo secondo, scatterà dalla terza posizione, a tre decimi dal pilota del team Leopard Racing. Il pilota olandese vede così sfumare la possibilità di scattare dalla pole proprio nel Gran premio di casa, dopo essere stato anche protagonista di un highside durante il Q2.

Ivan Ortolá segna il quarto tempo, appena fuori dalla prima fila per solo + 0.018 millesimi dal pilota olandese. Dietro di lui il compagno Ryusei Yamanaka, che scatterà dalla quinta piazza.

Nepa miglior italiano, disastro Alonso e Holgado

Il primo italiano che ritroviamo in classifica nella classifica è Stefano Nepa (6°), il quale si è reso protagonista di un'ottima qualifica qui in Olanda. Chiude la top ten Luca Lunetta, che continua a dimostrare una crescita esponenziale nel suo anno da rookie. La terza fila della griglia di partenza è composta da un terzetto spagnolo: Jose Antonio Rueda, Adrian Fernandez e Joel Esteban.

Sessione di qualifiche e prove al di sotto le aspettative per David Alonso: il leader del campionato non ha brillato e nella gara di domenica scatterà dalla tredicesima casella. Stessa situazione per il rivale di leadership Daniel Holgado: anche per lui qualifica sottotono e dovrà rimontare dalla quindicesima piazza.

Moto3 | GP Olanda, qualifiche: i risultati

Claudia Barchiesi

