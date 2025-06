F1 | Calendario 2026: previste tre sessioni di test, Baku anticipata al sabato

Dopo aver ufficializzato il calendario delle gare nelle settimane passate, Liberty Media e F1 hanno ufficializzato anche quelle che saranno le sessioni di test, fondamentali in una stagione che segnerà il debutto delle monoposto di nuova concezione. Novità anche per il weekend di Baku, con il GP anticipato al sabato.

Barcellona apre a gennaio

Nel 2026 il campionato di Formula 1 prenderà il via, almeno per quanto riguarda i test ufficiali, già a partire da gennaio. Le nuove monoposto debutteranno in Europa; il Circuit de Barcelona-Catalunya, infatti, tornerà ad essere protagonista della prima sessione che vedrà team e piloti impegnati. In totale, saranno cinque le giornate che vedranno impegnati team e piloti; ognuno, però, ne dovrà scegliere tre. Si tratta sostanzialmente di un accorgimento pensato per evitare che vengano persi troppi giorni a causa del meteo che, a fine gennaio, anche in una zona tipicamente temperata come quella di Barcellona, potrebbe non essere troppo clemente.

Dalla Catalunya, poi, il paddock si sposterà in Bahrain, per due sessioni da tre giorni ciascuna sul tracciato di Sakhir, che negli ultimi anni è diventato la vera e propria casa dei test invernali. Il primo slot sarà quello compreso tra l'11 e il 13 di febbraio, mentre il secondo vedrà le vetture in pista qualche giorno più tardi, dal 18 al 20, prima di spedire tutto a Melbourne per l'inizio di stagione.

Baku, gara spostata al sabato

È stato confermata anche una importante modifica al calendario, a seguito della richiesta dell’organizzatore dell’Azerbaigian e delle autorità governative competenti. F1 e Federazione hanno concordato di spostare il Gran Premio dell’Azerbaijan 2026 nella giornata di sabato 26 per consentire al paese di celebrare una festa nazionale, nota come "Anım Günü", nella quale vengono onorati i militari che hanno perso la vita durante la recente guerra in Nagorno-Karabakh.. Questo comporterà lo spostamento di ogni giornata dell’evento di un giorno in anticipo, influenzando così il programma di tutto il weekend di gara. Non si tratta certo di una novità per la F1, considerando che recentemente i GP di Arabia Saudita e Bahrain sono stati disputati il sabato. Prima ancora, storicamente, anche in Gran Bretagna e Olanda si correva con un giorno di anticipo rispetto al classico appuntamento domenicale.

Formula 1 2026: il calendario completo

Greta Carrara