GTWC Europe | Magny-Cours, gara-2: Auer/Engel vincono e riducono il gap con Weerts/Vanthoor

Maro Engel/Lucas Auer tornano a vincere nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS al termine della gara-2 di Magny-Cours. La coppia di Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48 recupera terreno in classifica precedendo i diretti rivali per il titolo Charles Weerts/Dries Vantoor (WRT BMW #32).

Gounon domina la prima parte

La prima parte della race-2 Sprint Cup in terra francese non ha regalato particolari sorprese con Jules Gounon in pieno controllo della situazione senza particolari problemi.

Il via è stato però abbastanza concitato con un contatto tra Konsta Lappalainen (Emil Frey Racing Ferrari #14) e Max Hofer (LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Audi #6), leader in Gold Cup. Avvio da scordare anche per l'autore della pole in Silver Cup Silver Cup Ivan Klymenko (Saiteloc Racing Audi #26), out contro le barriere di curva 3.

La battaglia si infiamma a meno di 30 minuti dalla fine

Tutto è rimasto intatto fino alla sosta ai box che ha cambiato le carte in tavola ed ha reso tutto più interessante. Maxi Goetz #9 ha infatti dovuto vedersela con il ritorno da parte della Mercedes AMG GT3 #48 Winward Racing Team MANN-Filter di Lucas Auer e la BMW M4 GT3 #32 WRT di Dries Vanthoor.

L'austriaco ed il belga si sono progressivamente avvicinati al tedesco, il duello è entrato nel vivo senza esclusione di colpi. La Mercedes #48 e la BMW #32 hanno beffato l'ex campione del DTM, i due contendenti per il campionato si sono contesi una nuova affermazione overall.

La Mercedes #48 ha meritatamente vinto e così facendo ha accorciato a -2p in classifica rispetto alla BMW #32 di WRT. Vanthoor/Weerts si sono inseriti in seconda posizione all'arrivo di race-2 di Magny-Cours davanti alla Mercedes #9 Boutsen VDS.

Lorenzo Patrese e Lorenzo Ferrari trionfano ancora in Gold Cup con Tresor Attempto Audi #88. Quarto posto assoluto per i nostri connazionali e primo in classe davanti a Simon Gachet/Lucas Legeret (Concept Sport Automobile Racing Audi #111) e Paul Evrard/Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #25).

Bella affermazione in Silver Cup per Eliseo Donno/Tom Fleming (AF Corse Ferrari #71) precedendo Aurelien Panis/Cesar Gazeau (Boutsen VDS Mercedes #10) e Calan Williams/Sam De Haan (Team WRT BMW #30), mentre in Bronze Cup è da rimarcare l'acuto di Dustin Blattner/Dennis Marschall (Rutronik Racing Porsche #97) su Louis Prette/Miguel Ramos (Garage 59 McLaren #188) e Darren Leung/Dan Harper (Century Motorsport BMW #991).

Prossima tappa del GTWC Europe a Monza a settembre, mentre per l'epilogo della Sprint Cup dovremo aspettare un po' di più per una finale da non perdere a Barcellona.

Luca Pellegrini