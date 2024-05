F1 | Ferrari, un nuovo ingegnere di pista per Leclerc

La Ferrari annuncia un importante cambio di funzioni all'interno della Scuderia di F1: Xavi Marcos non sarà più l'ingegnere di pista di Charles Leclerc e si sposterà in altri ruoli all'interno dell'azienda di Maranello, mentre il suo posto verrà preso da Bryan Bozzi già dal prossimo appuntamento del Mondiale ad Imola.

Scuderia Ferrari HP comunica che a partire da lunedì 13 maggio Xavi Marcos contribuirà, con la sua significativa esperienza maturata nel team di Formula 1 come race engineer, allo sviluppo di altri importanti programmi aziendali. (…) Bryan Bozzi, attualmente Performance Engineer di Charles Leclerc con dieci anni di esperienza nel team, assume il ruolo di Race Engineer a partire dal Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna del prossimo fine settimana a Imola.

Un “amore” mai esploso con la F1 e con Charles

Xavi Marcos è approdato per la prima volta nel Circus nel 2010 con la HRT come performance engineer e nel 2014 si trasferisce alla Williams per assistere Felipe Massa. Dopo una breve parentesi nella NASCAR con il team Richard Childress Racing, torna in F1 nel 2018 con la Ferrari, e dal 2019 assume il ruolo di ingegnere di gara di Charles Leclerc.

Xavi e Charles: i due, insieme dalla prima stagione di Leclerc in Rosso nel 2019, non sono andati d'amore e d'accordo negli ultimi anni.

Tuttavia, tra lo spagnolo e il monegasco non è mai stato vero amore, e le polemiche del pilota nei confronti dell'ingegnere sono state ben evidenti negli ultimi anni, con strategie discutibili (Monaco 2022 e il doppio pit-stop con tanto di sfuriata di Leclerc nel team radio) o messaggi poco chiari che hanno causato rabbia e imbarazzo dei tifosi ferraristi sui social.

Bozzi, dall'Inghilterra al muretto della Rossa

La “rivoluzione” di Frédéric Vasseur in seno al Cavallino Rampante continua, spostando Xavi Marcos lontano dalle piste e sostituendolo con Bryan Bozzi. Laureato in ingegneria meccanica all'Università di Bath, nel Regno Unito, lavora in Ferrari da ben dodici anni, coprendo per i primi due anni il ruolo in galleria del vento e della ricerca e sviluppo.

Poi, dal 2014 al 2018, va a condurre il dipartimento dell'aerodinamica (come Aero Track Group Engineer) e di seguito, dal mese di novembre dello stesso anno, ricopre il ruolo di ingegnere delle performance di Leclerc. Con la promozione a Race Engineer del monegasco, Vasseur spera che le comunicazioni e le operazioni al muretto possano migliorare, così da cogliere migliori risultati per Leclerc e la Ferrari in pista.

