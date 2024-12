WorldSBK | Le pagelle di fine stagione: Marc VDS e Motocorsa intrappolate nel midfield

Con la stagione 2024 di WorldSBK chiusa e i riconoscimenti tutti assegnati, il bilancio per i team indipendenti legati a Ducati, l'ELF Marc VDS Racing Team e il Motocorsa Racing Team è buono ma non certamente brillante, con entrambe le squadre ancora rilegate nel centro gruppo.

Annata a corto di punti rispetto ai rivali per ELF Marc VDS e Motocorsa Racing: voto 6

Nel corso di una stagione in cui i piloti in sella alle moto Ducati sono stati estremamente competitivi, il confronto con i team indipendenti non è particolarmente clemente, soprattutto nel caso dell'ELF Marc VDS Racing Team, che nella stagione da rookie della categoria per Sam Lowes porta a casa solo 53 punti totali, arrivando a conquistare l'undicesimo posizione nella classifica dei team, venendo quindi rilegata nella parte bassa della lista insieme a molti altri team indipendenti.

Migliore ma di poco la situazione per il Motocorsa Racing Team, che al netto di una stagione costellata di svariate comparse in zona punti, porta comunque a casa un risultato complessivo irrisorio, con soli 78 punti in classifica e il decimo posto, proprio sopra l'altro team indipendente di casa Ducati.

Debutto travagliato per Sam Lowes (voto 6.5), più solido invece Michael Ruben Rinaldi (voto 7)

A conti fatti la stagione di debutto nel mondiale Superbike per Sam Lowes risulta essere abbastanza positiva, se si considera che il pilota inglese ha dovuto saltare Gara 2 in Repubblica Ceca e l'appuntamento del Gran Premio di Portogallo a causa della frattura della clavicola sinistra a Most e che non ha potuto prendere parte alla Superpole e a Gara 2 del round di Aragona. Il numero #14 chiude quindi 18esimo in classifica piloti, avendo conquistato punti in modo abbastanza costante nel corso di tutti i weekend.

Credits: ELF Marc VDS Racing Team

Per quanto riguarda Michael Ruben Rinaldi, il 2024 può considerarsi un'annata nella media se si considera quanto di successo siano state per lui le stagioni 2022 e 2023 alla guida della Ducati del Team Aruba.it. Il cambio di team ha certamente avuto il suo impatto sui risultati del pilota italiano, che invece nel corso dell'anno appena passato ha raccolto pochi risultati con il Motocorsa Racing Team, concludendo sempre in zona punti ma non arrivando mai nelle posizioni del podio. Il numero #21 chiude la stagione in 17esima posizione in classifica piloti, con un totale di 78 punti.

Credits: Motocorsa Racing

Aspettative 2025 divise tra riconferme e nuovi arrivi

In previsione della prossima stagione l'ELF Marc VDS Racing Team ha preso una decisione più conservativa, confermando il proprio pilota Sam Lowes anche per il 2025, dandogli la possibilità di crescere all'interno della categoria.

Storia diversa per il Motocorsa Racing Team, che vedrà approdare all'interno della squadra Ryan Vickers, in arrivo direttamente dalla British Superbike e già protagonista di alcune wildcard negli scorsi anni. Cambio di categoria e di moto invece per Michael Ruben Rinaldi, che correrà nel WorldSSP insieme al team GMT94 Yamaha dopo aver concluso - almeno temporaneamente - il suo percorso in WorldSBK.

Valentina Bossi