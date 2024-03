Test Jerez, Moto2 e Moto3: Canet e Alonso ancora davanti

Nessuna pausa a Jerez de la Frontera, dove i test ufficiali delle classi Moto2 e Moto3 proseguono a ritmo serrato. Al termine della seconda giornata, a comandare le rispettive classifiche sono ancora una volta Aron Canet e David Alonso, già primi al termine del Day 1 sul Circuito Angel Nieto.

Moto2 | Canet detta legge, bene anche Vietti

Nuovo giorno, vecchia storia: in Moto2 è sempre Aron Canet il primo della classe. Lo spagnolo ha chiuso la seconda giornata di test di Jerez davanti a tutti grazie al tempo di 1:40.704 fatto segnare nel corso della prima sessione di prove, limando di oltre quattro decimi il tempo di ieri (1:41.136). Un crono impressionante, vicino al record assoluto della pista (1:40.644), che ha permesso a Canet di non dover pensare al time attack nelle due sessioni successive, chiuse rispettivamente in settima e undicesima posizione (1:41.431 e 1:41.518).

Nella classifica combinata del Day 2, alle sue spalle troviamo la coppia formata da Joe Roberts e Fermin Aldeguer, distanti poco più di un decimo da Canet. Anche loro, separati da poco meno di otto centesimi, hanno fatto segnare i loro miglior tempi nel corso della prima sessione di prove, rispettivamente in 1:40.805 e 1:40.884.

Da segnalare anche l'ottima prestazione sul giro secco di Celestino Vietti, quarto al termine della giornata in 1:40.975. L'italiano, fresco di passaggio nel team Red Bull KTM Ajo, è stato l'unico tra i piloti in top5 a far segnare il proprio miglior tempo nella terza e ultima sessione, segno di un miglioramento costante nel corso della giornata.

Infine, da segnalare ancora una volta le difficoltà di Tony Arbolino, quindicesimo in classifica generale. L'alfiere del team Elf Marc VDS Racing Team è rimasto arretrato in tutte le sessioni della giornata, faticando a trovare il giusto feeling con la moto.

Moto2 | Test Jerez: la classifica combinata del Day 2

Moto2, i tempi del Day 2 | Credits: MotoGP.com

Moto3 | Alonso trita tutto, anche i record

Stessa musica anche in Moto3, dove al comando c'è sempre David Alonso. Il colombiano continua a passo di record il proprio programma di test chiudendo anche la seconda giornata al comando in 1:43.315. Un crono incredibile per il portacolori del team Aspar, capace di abbattere il muro dell'1:44, polverizzando ulteriormente il record della pista (già abbatutto ieri).

Alle sue spalle troviamo José Antonio Rueda, primo nelle classifiche parziali della prima e terza sessione, e secondo nella classifica combinata con il tempo di 1:43.640 (segnato nella sessione 1). Ultimo a scendere sotto il muro dell'1:44 Collin Veijer, terzo a fine giornata in 1:43.816.

Arretrati gli italiani: il migliore del Day 2 di Jerez è Stefano Nepa, dodicesimo in 1:45.030, che precede i connazionali Luca Lunetta e Matteo Bertelle, rispettivamente dodicesimo e tredicesimo in 1:45.035 e 1:45.161. Ancora più indietro Riccardo Rossi (diciassettesimo), Filippo Farioli (ventesimo) e Lorenzo Dalla Porta (venticinquesimo)

Moto3 | Test Jerez: la classifica combinata del Day 2

Moto3, i tempi del Day 2 | Credits: MotoGP.com

Giorgia Guarnieri

