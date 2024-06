WEC | Ferrari sfida Cadillac, Toyota e Porsche a 3h dalla fine della 24h Le Mans

Ferrari, Toyota, Cadillac e Porsche sono ancora in corsa per la vittoria nella 24h Le Mans 2024 a tre ore dalla fine. Gli americani controllano la scena con una strategia diversa a tre ore dalla fine, Toyota e Ferrari inseguono General Motors con due auto a testa.

Tutti contro tutti a meno di 6h dalla fine

Dopo una notte passata per gran parte alle spalle della Safety Car, la prova di Le Mans del FIA World Endurance Championship è entrata nel vivo con una sfida che ha visto protagonisti la Toyota #8 e la Porsche ufficiale #6.

La musica è cambiata a 6h e 30 con l'impatto alla frenata di Indianapolis da parte di Daniel Mancinelli (Heart of Racing Aston Martin #27). L'italiano si è ribaltato dopo aver impattato le barriere, fortunatamente non vi sono state conseguenze per il nostro connazionale.

Dopo una lunga interruzione ed un problema per la Peugeot #93 e la Cadillac #3 in due distinti punti del tracciato, la bagarre per la vittoria della 24h Le Mans è entrata nel vivo con Earl Bamber (Cadillac Racing #2) in vetta davanti a Fred Mako (Porsche Penske Motorsport #5), Antonio Fuoco (Ferrari #50) e Robert Shwartzman (AF Corse Ferrari #83) e Sebstien Buemi (Toyota GR #8).

La prima e la seconda auto hanno intrapreso una strategia differente, la Porsche si è chiamata fuori dalla contesa per il primato in seguito ad una sanzione per aver non aver rispettato una procedura in Slow Zone.

A tre ore dalla fine, dopo un clamoroso problema elettrico che ha penalizzato la Ferrari #83 di AF Corse. Cadillac Racing detta il passo con Earl Bamber/Alex Lynn/Alex Palou #2 davanti a Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (Ferrari AF Corse #50) ed a Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (Toyota Gazoo Racing #8 ).

Ferrari #51 si piazza in quarta piazza davanti a Porsche Penske Motorsport #6 , Toyota #7, Hertz JOTA Porsche #12, Porsche Penske #5, Hertz JOTA Porsche #38 e Peugeot #94.

24h Le Mans, nelle altre classi: IDEC e Porsche virtualmente al top

La mattinata ha riportato davanti IDEC Sport, team in rimonta con Paul Lafargue /Job van Uitert/Reshad de Gerus. La vettura #28 conduce davanti a Jakub Smiechowski/Vladislav Lomko/Clément Novalak (nter Europol Competition #34) e Lorenzo Fluxa / Malthe Jakobsen /Ritomo Miyata (COOL Racing #37), una classifica in continua evoluzione che nelle prossime ore potrebbe essere stravolta.

Incertezza, invece, in LMGT3 con Richard Lietz/Morris Schuring/Yasser Shahin (Manthey EMA Porsche #91) provvisoriamente davanti al tridente composto da Augusto Farfus/ Darren Leung/Sean Gelael (Team WRT BMW #31). Occhi puntati in ogni caso anche sulla Ford Miustang GT3 Proton Competition #88, virtualmente in zona podio dopo un week-end notevole.

Da Le Mans - Luca Pellegrini