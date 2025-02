WEC | Porsche pronta per confermarsi campione con Estre e Vanthoor

Porsche Penske Motorsport tenterà da venerdì 28 febbraio di confermarsi al vertice della classifica piloti del FIA World Endurance Championship dopo lo strepitoso risultato ottenuto negli ultimi mesi con Laurens Vanthoor e Kevin Estre.

Tanto lavoro per Porsche in vista del FIA WEC 2025

Porsche, ad eccezione di qualche problema tecnico con l'auto ufficiale #6 e con la privata #99 Proton Competition, ha svolto un solido Prologue in quel di Lusail. La conferma è arrivata soprattutto nella Session 3 che ha visto davanti a tutti l'auto #6 di Kevin Estre.

Il francese si prepara per difendere il titolo piloti con Laurens Vanthoor, la coppia sarà accompagnata in alcuni selezionati round non più da André Lotterer dall'australiano Matt Campbell. Cambia leggermente per il 2025 anche la line-up #5 con Michael Christensen accompagnato full-time da Julien Andlauer e non più da Fred Mako.

Durante il Prologue, le due Porsche hanno percorso 3.350 chilometri, completando un totale di 54 pit stop con 14 cambi pilota. Tanto quindi il lavoro svolto a dodici mesi dal primo acuto in Hypercar nel FIA World Endurance Championship, affermazione cruciale nell'economia del campionato poi vinto.

Urs Kuratle, Head of Factory Motorsport LMDh, ha commentato in una nota:

Sono stati due giorni produttivi: abbiamo imparato molto. Ci siamo concentrati sulla preparazione per la gara e abbiamo lavorato costantemente sui nostri long run. Tutti i nostri rivali sono molto competitivi, dobbiamo fare tutto bene e analizzare con attenzione i dati.

Non poteva mancare il commento di Vanthoor, pronto per confermarsi campione dopo il risultato ottenuto con l'amico Estre.

Nei test non sai mai chi sta provando cosa e le reali prestazioni da parte dei rivali. L'anno scorso siamo andati molto bene a Lusail. Ora stiamo cercando di fare ancora meglio. La nostra macchina è relativamente pesante, il che gioca un ruolo piuttosto importante su questa pista. Abbiamo completato il nostro programma ed ora abbiamo tre giorni per valutare tutto

Credits. Porsche Motorsport

Porsche per confermarsi anche in GT

Porsche tenta di confermarsi anche in GT dopo aver dominato la scena nel 2024 con la 992 GT3-R #92 Pure Rxcing. Manthey gestirà ancora una volta l'auto #92 denominata per il 2025 st Phorm, mentre la seconda sarà riservata alle Iron Dames che nella passata stagione hanno corso nel Mondiale con una Lamborghini Huracan GT3 EVO2.

Riccardo Pera, Richard Lietz e Ryan Hardwick divideranno il volante dell'auto #92 a pochi giorni dal successo in Asian Le Mans Series nella race-1 di Abu Dhabi. Il tridente ha sfiorato il titolo nel campionato asiatico di ACO, vinto dall'auto gemella #10.

Prima volta nel Mondiale in LMGT3, invece, per le Iron Dames che oltre all'Asian Le Mans Series hanno rappresentato Porsche nell'ultima edizione dell'European Le Mans Series imponendosi in quel di Imola. Michelle Gatting tornerà in azione full-time insieme a Rahel Frey ed alla rookie Celia Marin.

Luca Pellegrini