IMSA | CTMP: 'Spike' vince per la prima volta, Ferrari svetta in GT

AO Racing vince con PJ Hyett e Dane Cameron al Canadian Tire Motorsport Park nell'IMSA Weathertech SportsCar Championship. ‘Spike’, il simpatico soprannome con cui viene indicata l'ORECA 07 Gibson #99 gestita dalla compagine americana, festeggia in Canada in un weekend che ha premiato anche DragonSpeed Ferrari e WTR Lamborghini, rispettivamente in GTD PRO e GTD.

IMSA: AO Racing ringrazia e vince

Dopo la pole, la seconda al CTMP, AO Racing ha vinto approfittando nel finale di un incidente di Tom Dillmann. Il francese di Inter Europol Competition #43, leader all'ultimo restart, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un violento impatto contro le barriere di curva 3.

Un problema tecnico ha tolto dai giochi l'ex campione della serie, AO Racing ha ereditato nuovamente il primato ed ha finalmente colto il primo acuto in LMP2 ad una sola settimana dalla gioia nella 4h Imola dellEuropean Le Mans Series (classe PRO AM) ed a poco più di un mese dall'acuto di Le Mans (sempre in LMP2 PRO AM).

PJ Hyett, titolare del team, si è imposto insieme a Dane Cameron davanti a Dan Goldburg/Tom Blomqvist (United Autosports USA #22) e Gar Robinson/Felipe Fraga (Riley #74).

United Autosports USA #22 davanti a PR1 Mathiasen Motorsports #52, Pratt Miller Motorsports #73 ed Era Motorsport #18 hanno completato nell'ordine un evento segnato da tre periodi di caution.

Oltre all'ultima per Dillmannn sono da segnalare infatti l'incidente all'uscita di curva 3 per CrowdStrike Racing by APR ORECA #04 e l'impatto contro il muro di Forte Racing Lamborghini #78 dopo un contatto con TDS Racing ORECA #11.

Italia protagonista in GTD PRO e GTD

DragonSpeed Ferrari e Wayne Taylor Racing Lamborghini vincono in GTD PRO e GTD a Mosport. La 296 GT3 #81 di Albert Costa/Giacomo Altoé ha avuto la meglio nei confronti della Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #4 di Tommy Milner/Nicky Catsburg e la Porsche 992 GT3-R #77 AO Racing di Laurin Heinrich/Klaus Bachler.

Prima volta in GTD invece per Wayne Taylor Racing, in azione esclusivamente in GT vista l'assenza dei prototipi. La struttura americana si impone con Trent Hindman/Danny Formal battendo i favoriti della vigilia di Winward Racing Mercedes AMG GT3 EVO #57 e Vasser Sullivan Lexus RC F GT3 #12.

Seconda e terza piazza nell'ordine per Russell Ward/Phillip Ellis e Parker Thompson/Jack Hawksworth davanti alla riconoscibile Corvette #36 DXDT Racing ed all’Aston Martin #27 Heart of Racing.

Prossimo round al Road America ad inizio agosto con tutte le auto presenti, comprese le GTP.

Luca Pellegrini