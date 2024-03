F1 | Horner consolida la sua posizione in Red Bull: quale futuro per Verstappen?

Il mercato piloti della Formula 1 subisce un'importante evoluzione: la posizione di Christian Horner in Red Bull sembra consolidata più che mai dalla proprietà thailandese e ciò potrebbe convincere Max Verstappen a lasciare il team di Milton Keynes già dopo questa stagione.

Red Bull, verso un totale controllo a Horner?

Secondo quanto rivelato da Auto Motor und Sport, si sarebbe tenuto dopo il GP Arabia Saudita un incontro tra i boss austriaci e thailandesi della multinazionale delle bevande energetiche a Dubai, proprio per discutere del futuro del dirigente britannico messo a rischio dalle accuse della dipendente del team portate alla FIA.

Al contrario di quanto alcuni media hanno riportato, la posizione di Horner non si sarebbe indebolita, bensì rafforzata, con i vertici austriaci che si sarebbero adeguati al sostegno dell'azionista di maggioranza thailandese Chalerm Yoovidhya.

Non solo: ora Christian potrebbe assumere il controllo completo sia del gruppo aziendale che dell'impero motorsport del marchio austriaco, salvo ovviamente interventi diretti della Federazione. Così, mentre la Red Bull Holding potrebbe trasferirsi a Dubai, Horner potrebbe indirizzare i team di Formula 1 (Racing Bulls compresa) secondo il proprio piano strategico, dunque senza “membri indispensabili”. L'unica eccezione sarebbe rappresentata da Max Verstappen, anche se potrebbe essere proprio quest'ultimo a cambiare le carte in tavola.

Ci si domanda anche sull'eventuale erede di Max alla Red Bull, con Carlos Sainz che è l'ultimo nome aggiunto sulla lista di Horner.

Credits: Pirelli F1 Media Area

Verstappen, futuro in Mercedes o Aston Martin?

Ora la palla passa al pilota olandese: quest'ultimo aveva già dichiarato che, qualora fossero venuti a mancare i pilastri della squadra come Helmut Marko, avrebbe riconsiderato seriamente la sua permanenza in Red Bull. Questo oltre alla voce di una clausola inserita nel contratto e al clima da ‘guerra civile’ che si sta creando tra Horner e il papà di Max, Jos Verstappen.

Il campione del mondo in carica ha la chance concreta di spostarsi altrove. Con i sedili in Ferrari e McLaren già occupati, le possibilità più valide per Max Verstappen sono quelle di Mercedes e Aston Martin: per la prima, Toto Wolff non ha smesso di corteggiarlo, mentre per la seconda il team di Silverstone potrebbe godere degli investimenti e dei piani della Aramco per prendere, oltre a lui, anche Adrian Newey.

E chi lo sostituirebbe in Red Bull? Molte voci si sono susseguite in queste ultime settimane, tra cui quelle di Carlos Sainz che, tutt'ora, rimane “disoccupato” dopo la fine del contratto con Ferrari al termine del 2024. La prestazione di Melbourne ha alimentato l'interesse di molti, compreso Horner.

Vogliamo schierare la migliore coppia di piloti possibile in Red Bull e per farlo a volte bisogna guardare fuori dal gruppo. La gara di oggi è stata vinta da un pilota disoccupato (Sainz). Quindi il mercato è abbastanza fluido con certi piloti. Se lo prendiamo in considerazione? Guarda, sulla base di una prestazione del genere non si può escludere nessuna possibilità, quindi penso che si voglia solo prendere il tempo per decidere.

Andrea Mattavelli