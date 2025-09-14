TCR World Tour | Hyundai domina al The Bend

Yann Ehrlacher lascia l’Australia da leader del TCR World Tour dopo un intenso fine settimana d’azione al The Bend Motorsport Park. Il francese di Cyan Racing non vince, ma raccoglie punti importanti nelle due prove disputate, vinte rispettivamente da Norbert Michelisz e Néstor Girolami.

Credits: TCR World Tour

TCR World Tour The Bend, race-1: Michelisz ringrazia Azcona

BRC Hyundai ha letteralmente dominato la scena nella race-1 in Oceania con Mikael Azcona saldamente davanti a Norbert Michelisz. Lo spagnolo e l’ungherese si sono scambiati le posizioni all’arrivo, il primo citato è stato infatti sanzionato con 5 secondi di penalità per falsa partenza.

Il #196 dello schieramento ha perso per soli 2 millesimi la race-1 australiana, controllata dal primo all’ultimo passaggio dalle Hyundai. Terza piazza per Yann Ehrlacher (Lynk & Co Cyan Racing Lynk & Co 03 FL) davanti all’ Elantra N TCR #30 HMO Customer Racing di Josh Buchan.

Decisamente più attardati tutti gli altri. Ignacio Montenegro, in azione con GOAT Racing Honda, ha dovuto accontentarsi della quinta posizione finale in race-1 prima di una penalità per un contatto con la Lynk & Co 03 FL di Thed Björk. Lo scandinavo si è quindi inserito quinto davanti al compagno di squadra Ma Qing Hua.

Credits: TCR World Tour

TCR World Tour The Bend, race-2: Girolami domina senza rivali

Dal primo all’ultimo giro un solo uomo è stato al comando: Néstor Girolami. L’argentino di Hyundai Motorsport non ha commesso errori dopo una perfetta partenza che gli ha permesso di strappare il primato a Aurélien Comte (SP Compétition CUPRA Leon VZ).

Il francese ha dovuto accontentarsi della quarta posizione all’arrivo, scavalcato nel corso della competizione anche dale Honda di Esteban Guerrieri ed Ignacio Montenegro.

Tripletta argentina quindi in Giappone con una sola Hyundai davanti a due Honda Civic FL5. Ottimo quinto posto invece per Josh Buchan (HMO Customer Racing Hyundai) davanti ad Ehrlacher ed a Björk

Credits: TCR World Tour

L’Asia attende il TCR World Tour 2025

Il TCR continentale ha effettuato due eventi e non tre in Australia in seguito ai ritardi accumulati nella consegna delle auto dal Portogallo al The Bend Motorsport Park. Di conseguenza è stato necessario ridurre il weekend in pista che originariamente prevedeva tre gare.

Yann Ehrlacher è al comando della serie come già detto in precedenza con 36 punti di margine nei confronti di Esteban Guerrieri. Seguono a +53p Björk, mentre si colloca quarto a +71 Santiago Urrutia.

Tre prove restano in ogni caso alla fine della stagione agonistica, due di queste si terranno tra Inje (Corea) e Zhuzhou (Cina) in concomitanza con il TCR Cina. La finale invece è prevista a Macau a metà novembre.

Luca Pellegrini