IMSA | Una Lamborghini tricolore per la Rolex 24

Nuovissima livrea per la Lamborghini SC63 che correrà nella classe regina tutte le prove di durata dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025. La casa italiana si appresta per disputare la Rolex 24 at Daytona, prima sfida dell'anno che si terrà tra meno di due settimane e che vedrà protagonista per la prima volta il marchio bolognese tra le GTP.

Lamborghini tricolore in North America

L'auto #63 è attesa ai nastri di partenza dopo aver corso nel 2024 tutte le tappe della Michelin Endurance Cup ad eccezione dell'opening round nel ‘World Center of Racing’. Quest'anno la SC63, assente dal FIA World Endurance Championship, si concentrerà esclusivamente sull'IMSA WTSC gareggiando ovviamente anche a Sebring, Watkins Glen, Indianapolis e Road Atlanta.

Al volante per la sfida in Florida ci sarà il campione DTM 2024 Mirko Bortolotti, l'ex pilota di F1 Daniil Kvyat, il francese ex protagonista della NTT IndyCar Series Romain Grosjean e Mr. Macau Edoardo Mortara.

Oltre a Lamborghini ci saranno in azione Cadillac, Porsche, Acura e BMW in GTP, mentre dalla Sebring 12h arriverà anche Aston Martin che con la propria Hypercar debutterà prima nel FIA WEC in occasione della 1812km del Qatar.

Credits: Courtesy to IMSA

BMW definisce la squadra per Paul Miller Racing, completata la entry list 2025

Paul Miller Racing ha finalmente definito i piloti che porteranno in pista le due BMW M4 GT3 EVO in GTD PRO a Daytona e nelle restanti tappe del campionato che terminerà ad ottobre con la tradizionale Motul Petit Le Mans.

Madison Snow, ex campione in GTD e vincitore lo scorso anno al VIR con Bryan Sellers, dividerà l'abitacolo dell'auto #1 con Neil Verhagen, impegnato nel 2024 in SRO America in classe PRO Am. Sulla seconda unità, invece, ritroveremo Dan Harper e Max Hesse #48, entrambi al debutto in IMSA WTSC full-time a pochi giorni dal successo in occasione della Michelin 24H Dubai indetta da Creventic.

Jesse Krohn/Augusto Farfus e Connor De Phillippi/Kelvin van der Linde, rispettivamente in supporto all'equipaggio #48 ed al #1, si aggiungeranno per le competizioni di durata.

BMW si appresta per debuttare anche in North America con la BMW M4 GT3 EVO che ha vinto all'esordio globale settimana scorsa in quel di Dubai. Ricordiamo che la vettura citata sarà poi al via anche nei vari campionati europei oltre che nel FIA WEC in categoria LMGT3.

Si definisce quindi l'entry list della Rolex 24 at Daytona anche in GTD PRO, classe che vedrà al via alcune auto che poi non rivedremo nel corso dell'intera stagione agonistica. In merito spiccano le Mercedes di 75 ExPress Racing e Bartone Bros Racing with GetSpeed oltre alla Porsche #20 Proton Competition oppure alla Corvette #91Trackhouse by TF Sport ed all'Aston Martin #007 Heart of Racing.

Questo week-end a Daytona il ‘Roar before the Rolex 24’, test pre-stagionale con GTP, LMP2, GTD PRO e GTD regolarmente in azione. Settimana prossima, invece, il fine settimana della 63ma Rolex 24 at Daytona con le qualifiche previste giovedì e la gara indetta sabato.

Luca Pellegrini