F1 | Wittich si dimette da direttore di gara, al suo posto Rui Marques

Niels Wittich si è dimesso dal proprio ruolo di direttore di gara di F1. Il tedesco lascerà con effetto immediato il proprio ruolo a Rui Marques che quest'anno è stato incaricato di gestire le prove di FIA F2 e FIA F3.

Rui Marques nuovo direttore di gara da Las Vegas

Il GP di Las Vegas, il GP del Qatar e l'epilogo del Mondiale F1 2024 in quel di Abu Dhabi avranno un nuovo direttore di gara. Il 52enne Niels Wittich ha lasciato il proprio ruolo come confermato direttamente dalla FIA in un breve comunicato:

La FIA conferma che Niels Wittich si è dimesso dalla carica di direttore di gara di F1 per perseguire nuove opportunità. Niels ha adempiuto alle sue numerose responsabilità di direttore di gara con professionalità e dedizione. Lo ringraziamo per il suo impegno e gli auguriamo il meglio per il futuro. Rui Marques assumerà il ruolo di direttore di gara a partire dal Gran Premio di Las Vegas. ui porta con sé una grande esperienza, avendo ricoperto in precedenza il ruolo di commissario di pista, commissario tecnico, commissario nazionale e internazionale, vice direttore di gara e direttore di gara in vari campionati. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di direttore di gara di Formula 2 e Formula 3.

Debutto per Marques

Il portoghese sarà per la prima volta alla direzione di una prova del Mondiale di F1 in occasione del GP di Las Vegas previsto a fine novembre. Non è dato sapersi se Marques verrà impiegato anche nella prossima stagione agonistica che scatterà in Australia nel marzo 2025.

Niels Wittich ha ricoperto l'incarico dalla prima prova del campionato 2022. L'ex direttore di gara del DTM aveva preso il posto dell'australiano Michael Masi, deposto dopo il GP Abu Dhabi 2021.

Wittich è stato l'unico direttore di gara della F1 negli ultimi anni dopo una prima alternanza con Eduardo Freitas, impegnato regolarmente nel FIA World Endurance Championship e nell'European Le Mans Series.

Luca Pellegrini