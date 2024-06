F1 | GP Canada, FP1: Norris al top davanti alle due Ferrari

Miglior tempo per Lando Norris nelle FP1 del GP Canada. L'inglese della McLaren ha preceduto le due Ferrari Carlos Sainz e Charles Leclerc in una sessione in cui l'attività in pista è iniziata solamente dopo 20 minuti dal semaforo verde per permettere agli stewards di sgomberare la pista dalle pozze d'acqua venutasi a formare a causa di una forte grandinata che ha colpito Montreal pochi minuti prima dello start delle FP1.

BANDIERA ROSSA

Sessione interlocutoria, come detto, ma che potrebbe tornare utilissima a team e piloti nel proseguo del weekend, considerando il fatto che le previsioni meteo indicano condizioni estremamente mutevoli e con fortissimi rischio pioggia. Con lo start regolarmente dato alle 17 locali, la Direzione Gara ha ritenuto opportuno tenere chiusa la pitlane per ragioni di sicurezza, a causa di consistenti pozze d'acqua presenti in alcuni tratti della pista. Il primo a rompere gli indugi è stato Lewis Hamilton, seguito a ruota dalle due Kick Sauber di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, con il cinese che, finendo a muro, ha causato la bandiera rossa a circa 20 minuti dalla bandiera a scacchi.

NORRIS AL TOP

Una volta riprese le ostilità e con le condizioni della pista che miglioravano man mano che passavano i minuti, è stato Lando Norris a farla da padrona, con l'inglese autore della migliore prestazione in 1:24.435 davanti alle due Rosse di Sainz e Leclerc, con Lewis Hamilton (4°) e Max Verstappen (5°) a chiudere la top 5. A seguire troviamo Oscar Piastri (6°), Pierre Gasly (7°), Valtteri Bottas (8°), Sergio Perez (9°), e George Russell (10°).

NESSUN GIRO PER DOOHAN

Ai margini della top 10 troviamo le due Racing Bulls di Daniel Ricciardo (11°) e Yuki Tsunoda (12°) a precedere le due Haas di Kevin Magnussen (13°) e Nico Hulkenberg (14°), con Fernando Alonso (15°), Logan Sargeant (16°) e Lance Stroll (17°) a chiudere lo schieramento. Nessun giro per Guanyu Zhou, finito a muro, e per Jack Doohan, che nelle FP1 sostituiva Esteban Ocon, e Alexander Albon.

