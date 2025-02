MotoGP | Buriram Test, Day 1: Doppietta dei fratelli Márquez, terzo Morbidelli

Primo giorno di test sul tracciato di Buriram per la MotoGP, che si prepara all'avvio della stagione 2025 sempre più imminente. A chiudere in cima sono Marc e Álex Márquez, seguiti da Franco Morbidelli.

Marc Márquez in testa seguito dal fratello Álex , Morbidelli all'inseguimento

In questa prima giornata di prove sul circuito thailandese, il pilota più veloce è stato Marc Márquez, che in sella alla sua nuova Ducati GP-25 del team Ducati Lenovo riesce a portare la prima posizione, grazie a un tempo di 1:29.184 fatto segnare al 47esimo e ultimo giro della sessione.

In seconda posizione si trova suo fratello Álex Márquez, che si piazza a +0.465 dalla prima piazza grazie ad un tempo di 1:29.649, fatto registrare anche lui nel corso dell'ultimo suo giro utile di tutta la sessione. Terzo posto alle spalle del duo spagnolo per Franco Morbidelli, unico pilota ufficiale in pista per il team Pertamina Enduro VR46 vista l'assenza di Fabio Di Giannantonio, che porta a casa un tempo di 1:29.683 negli ultimi minuti della giornata, inseguito da Marco Bezzecchi, con un tempo di 1:29.794. Il pilota di Aprilia Racing ha scalato la classifica nelle fasi intermedie della sessione, portando a casa dati preziosi per il team di Noale, considerando l'assenza anche nel suo caso del suo compagno di squadra e del campione del mondo Jorge Martín.

Buon piazzamento anche per Pedro Acosta, quinto in classifica e KTM più veloce in pista in questo primo giorno, con un tempo di 1:29.936. Più affaticato il suo compagno di squadra Brad Binder, che ha chiuso in nona posizione con un giro in 1:30.041, alle spalle di Francesco Bagnaia (1:30.028), che ha concluso in ottava posizione.

Meno slancio in Thailandia per Yamaha, ancora bene le Honda

Dopo i risultati dei test di Sepang incoraggianti, sembra che i piloti di casa Honda stiano mantenendo la tendenza nonostante le difficoltà, con Luca Marini che chiude la prima giornata in sesta posizione, pilota più veloce del costruttore giapponese con un tempo di 1:29.928. Lo segue a ruota Johann Zarco in settima piazza, anche lui molto performante e capace di far segnare un giro in 1:29.961. Appena fuori dalla Top 10 anche Joan Mir, che chiude in undicesima posizione questa prima sessione e che, nonostante i pochi giri completati rispetto alla media dei suoi colleghi, riesce a concludere il suo giro migliore in 1:30.067. In fondo alla classifica invece il rookie Somkiat Chantra, che sta lavorando per adattarsi al meglio possibile alla nuova moto e lo sta facendo con il supporto dei tifosi thailandesi.

Risultati nella media invece per Yamaha, che dopo aver alzato le speranze con i risultati delle sessioni malesi, chiude questa prima fase con Jack Miller in testa al gruppo di piloti della casa di Iwata, con la decima posizione e un tempo di 1:30.047. Poco distante in dodicesima posizione si trova Alex Rins, forte del suo tempo in 1:30.206 e appena davanti al suo compagno Fabio Quartararo, in tredicesima piazza, che nei 33 giri completati ha fatto registrare un miglior tempo di 1:30.233. Solo al 17esimo posto invece Miguel Oliveira, pilota ufficiale del team Prima Pramac Yamaha, che non è riuscito ad andare più velocemente di 1:30.738.

Ancora fatica invece per il team KTM Tech 3, con Enea Bastianini (1:30.461) in 16esima posizione, grazie a un tempo di 1:30.461, alle spalle dei debuttanti Fermín Aldeguer e Ai Ogura, rispettivamente in 14esima e 15esima posizione. Diciottesima piazza invece per Maverick Viñales (1:30.827), davanti solo a Raúl Fernández in 19esima posizione, di ritorno dopo l'infortunio, Somkiat Chantra in 20esima e Lorenzo Savadori in 21esima.

MotoGP | Buriram Test, Day 1: I risultati del primo giorno

Credits: MotoGP

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | Sepang Test, Honda: mancano cavalli