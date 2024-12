WRC | M-Sport sceglie Munster e McErlean, Somaschini al via nel WRC2

In meno di ventiquattr’ore anche l’ultima line-up rimasta in sospeso per quanto riguarda il WRC è stata svelata. M-Sport ha infatti ufficializzato gli equipaggi che porteranno in gara la Ford Puma Rally1, non senza sorprese, va detto. Se, da un lato, dopo il passaggio di Fourmaux in Hyundai, la conferma di Gregoire Munster e Louis Louka era abbastanza prevedibile, l’ingaggio del giovane irlandese Josh McErlean ha colto di sorpresa parecchi addetti ai lavori. Rachele Somaschini prenderà invece il via in sei appuntamenti del Mondiale WRC2 alla guida della Citroen C3 del team F.P.F. Sport.

M-Sport continua a puntare sui giovani, Sesks per ora fuori dai piani

Dopo un 2024 non certo facile, ma comunque in crescita, M-Sport ha deciso di rinnovare la fiducia al lussemburghese Gregoire Munster. Il venticinquenne, che sarà navigato anche nel 2025 dal belga Louis Louka, nel finale di stagione è riuscito a trovare un feeling sempre migliore con la sua Ford Puma Rally1, ottenendo anche diverse top-three nelle stage di vari appuntamenti, soprattutto in condizione precarie come avvenuto nel Rally del Cile. Malcolm Wilson e Richard Millener hanno dunque deciso di rinnovare la fiducia al pilota, che pure si era rivelato abbastanza falloso nella parte iniziale della sua prima stagione full time nel WRC, confermando M-Sport come punto di riferimento per la crescita dei giovani assi del traverso.

Accanto a Munster, in tanti si aspettavano una sorta di ballottaggio tra Martin Sesks, dopo le ottime prestazioni velocistiche mostrate nelle uscite con la Puma del 2024, e Oliver Solberg. Il figlio d’arte, vicecampione del mondo WRC2, ha invece optato per Toyota, andando a legarsi al marchio giapponese e continuando dunque a competere nella categoria cadetta. Con il lettone, invece, i rapporti sono sembrati raffreddarsi per motivi extra sportivi. Ecco allora che M-Sport ha optato per mettere sotto contratto un volto nuovo, e cioè Josh McErlean. Il giovane irlandese proviene anch’egli dal WRC2, dove con la Skoda Fabia del Tok Motorsport ha ottenuto un secondo posto in Portogallo come miglior risultato. Il 2025 sarà fondamentale, la vera occasione della vita per lui, che fino ad ora non era mai entrato nel radar dei top team nel Mondiale. Richard Millener ripone grande fiducia in lui, cercando però di allontanare il più possibile la pressione.

M-Sport è rinomata per dare opportunità ai talenti emergenti di questo sport. Con il sostegno della Motorsport Ireand Rally Academy, questo è esattamente ciò che faremo con Josh ed Eoin. Il 2025 sarà una sfida enorme per entrambi, ma anche un'occasione unica nella vita per dimostrare al mondo che hanno tutte le carte in regola per intraprendere una carriera all'apice di questo sport. Per quanto riguarda Gregoire e Louis, mi è piaciuto molto lavorare con loro e sono contento di averli ancora con noi. Hanno fatto grandi progressi nel corso del loro anno di debutto e, anche se dobbiamo rimanere realistici con gli obiettivi e le aspettative per il 2025, è una grande opportunità.

Rachele Somaschini al via in sei gare nel WRC2, Citroen punta sui fratelli Rossell

Rachele Somaschini, nel 2025 al via nel WRC2

Nelle ultime stagioni, il tricolore ha stentato a svettare sulle speciali del Mondiale, se non per le fugaci apparizioni della Toyota Yaris di Lorenzo Bertelli. Nel 2025, sarà Rachele Somaschini a portare i colori italiani al via di sei appuntamenti nel WRC2, con la C3 del team F.P.F. Sport. Un sogno che si avvera per la pilota lombarda, che, da programma, prenderà parte agli appuntamenti di Monte Carlo, Svezia, Canarie, Portogallo, Sardegna e Finlandia. Una serie di rally e sfide molto complicate e diverse tra loro, che permetteranno alla quattro volte campionessa femminile italiana di misurarsi con i top drivers di tutto il mondo. Accanto a lei, l'esperto navigatore Nicola Arena.

Tanta è l’emozione e la fatica per concretizzare questo progetto che ancora non mi capacito sia tutto vero. Diventare pilota era il mio sogno di bambina, e riuscire a farlo nei rally è stato frutto di tanto impegno e passione, ma sentivo la spinta fortissima a mettermi alla prova nella massima serie. So che prendere parte al massimo livello della competizione richiederà ancora maggiore preparazione, dedizione e impegno, ma è mia intenzione dare il massimo per fare bene, pur con la consapevolezza di trovarmi di fronte un ampio parterre di avversari molto forti.

Restando in casa Citroen, il marchio francese, per dare l’assalto al titolo cadetto, ha deciso di puntare sui fratelli Rossell, con Leo che andrà ad affiancare il veterano Yohann sulla C3 del team PH Sport.

Tornando al WRC, nel corso dello scorso weekend al Rally Devoluy, ormai classico appuntamento invernale francese, Fourmaux alla prima uscita sulla Hyundai i20 si è tolto la soddisfazione di tenere dietro Kalle Rovanpera. Si è trattato, tra l’altro, dell’esordio di Hankook come fornitore di pneumatici, con qualche problematica legata alla logistica, e che ha costretto il francese a ricorrere alle Pirelli in alcune P.S. Comunque, il tempo per crescere e migliorare c’è anche per i coreani, in vista del primo appuntamento stagionale a fine gennaio, nella mitica cornice di Monte Carlo.

