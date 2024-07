WRC | Rally Lettonia, day-2: Rovanperä detta il ritmo, Sesks si esalta in casa

Kalle Rovanperä detta legge nel day-2 del Rally Lettonia, evento inserito per la prima volta nel FIA World Rally Championship. Il finnico di Toyota sorride dopo un venerdì perfetto precedendo di oltre 15 secondi la Ford Puma targata M-Sport del padrone di casa Martin Sesks.

Rovanperä subito contro tutti, bene Martin Sesks

Il due volte campione del mondo Kalle Rovanperä ha fatto subito la differenza sulla terra baltica. Il finnico, dopo aver vinto la SS1 nella serata di giovedì, si è confermato leader della graduatoria generale anche dopo la SS2 e la successiva SS3.

Il 23enne ha vinto la prima speciale della giornata di venerdì, ma non la seconda. La SS3 è stata infatti siglata dal padrone di casa Martin Sesks (M-Sport Ford), pilota che ha sfruttato al meglio conoscenza delle proprie strade.

Inizio non semplice per Hyundai Motorsport, mentre è da segnalare un errore da parte di Sébastien Ogier. Il francese di Toyota ha commesso un errore dopo una piega verso destra nella SS2, un'imperfezione che fortunatamente non ha avuto conseguenze.

Il bis di Sesks

La SS4 ha confermato l'ottimo stato di forma da parte di Sesks, abile a scavalcare Toyota nella singola speciale per un solo decimo di secondo. La Ford Puma Rally1 M-Sport dell'idolo locale ha concluso la mattinata al secondo posto a +3.2 dal sempre competitivo Rovanperä.

Lontane le Hyundai ad eccezione di Ott Tanak, fermo a +13.7 dalla vetta. Sempre più negativa, invece, la giornata di Neuville, costretto ad inseguire con la scomoda posizione di ‘battistrada’.

Kalle controlla il pomeriggio

Il pomeriggio ha rimesso in chiaro la superiorità da parte di Kalle Rovanperä. Il campione del mondo in carica ha allungato sulla concorrenza: il lettone Martin Sesks non è riuscito a reggere l'incredibile ritmo imposto dalla Toyota Yaris GR Rally1 #69.

Il vincitore della race-2 di Imola della Porsche Carrera Cup Benelux, dopo aver lasciato ad Ogier, la corta SS5, ha primeggiato nella SS6 e nella SS7 senza particolari problemi.

Il plurititolato transalpino ha provato negli ultimi chilometri a recuperare su Sesks, presente virtualmente in seconda posizione dopo il secondo giorno dei quattro previsti in Lettonia. I due sono separati da 5.9 secondi dopo otto segmenti cronometrati, la coppia ha un ritardo dalla vetta di 15.7 secondi.

Decisamente più indietro gli altri, Tanak ha concluso in sesta piazza con la prima delle Hyundai i20 Rally1 ufficiali. Il #8 estone è stato beffato dal giapponese Takamoto Katsuta (Toyota) e dal francese Adrien Fourmaux (M-Sport Ford), superiori nel corso dell'ultima frazione di giornata.

Venerdì da dimenticare per Thierry Neuville, condannato dallo scomodo ruolo di ‘battistrada’. Il leader del Mondiale ha sofferto la posizione di partenza nella giornata odierna, le insidiose vie lettone non hanno sorriso al nativo di St. Vith chiudendo all'ultimo posto tra le Rally1.

Il programma riprenderà domani con la disputa della SS9 (Pilskalns - 18.87 km), speciale che precederà SS10 (Snēpele - 17.52 km), SS11 (Īvande - 23.04 km) ed SS12 (Vecpils 1 - 12.64 km). Altre quattro impegni si terranno nel pomeriggio prima delle quattro tappe conclusive nella giornata di domenica.

Luca Pellegrini