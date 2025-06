MotoGP | GP Italia, Bagnaia ripetitivo: "I problemi sono gli stessi"

Era da tre Sprint consecutive che Francesco Bagnaia non saliva sul podio del sabato in MotoGP. Al Mugello il discorso è cambiato, con il torinese che si è preso il lusso di passare qualche giro in testa alla corsa prima di incappare nei soliti problemi che lo hanno fatto concludere al 3° posto finale.

È comunque un podio, ma…

In molti hanno pensato che la partenza deficitaria di Marc Márquez avrebbe potuto aprire scenari di vittoria per Francesco Bagnaia. Probabilmente, in cuor suo, anche il due volte campione del mondo ci sperava. I problemi, però, non scompaiono da un giorno all'altro: quel dannato anteriore della Desmosedici GP25 continua ad essere traballante: “Purtroppo continuo ad avere gli stessi problemi, anche se so di essere ripetitivo”. Perfino Pecco stesso si accorge di quanto questi problemi siano entrati nell'immaginario comune di tutti gli appassionati di motociclismo: “Un podio bisogna comunque onorarlo - continua Bagnaia -. Mi dispiace molto per il risultato: mi sarebbe piaciuto molto aver ottenuto qualcosa di più per i fan”.

Segnali comunque incoraggianti

Di questi tempi anche solo salire sul podio risulta essere un'impresa, pure per un pilota dal talento del piemontese. Tra Le Mans e Silverstone non ha visto il Prosecco in nessuna occasione. Solo ad Aragón, con la novità del disco freno, Bagnaia è riuscito a festeggiare il 3° posto nel Gran Premio domenicale. Il podio nella Sprint mancava da Jerez de la Frontera, altro regno di Bagnaia, storicamente parlando. Il podio al Mugello è sicuramente un'iniezione di fiducia, come lo è stato in quel del MotorLand due settimane fa. Un risultato che testimonia anche Fabio Di Giannantonio, che tra le colline del Mugello è tornato finalmente a sorridere. Il romano ha chiuso 5° laddove conquistò la sua prima pole position in MotoGP nel 2022, unica della carriera in top class fino a questo momento.

Siamo alle solite: “Il problema è lo stesso”

Francesco Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, ha cercato di spiegare ancora una volta i suoi problemi in fase d'ingresso curva che lo stanno torturando in questo 2025: “Provo ad entrare veloce nelle curve come vorrei e come penso sia giusto. Purtroppo l'anteriore non mi aiuta. Quest'anno, come capita in tutte le piste, non riesco ad avere velocità e stabilità in ingresso specialmente nelle parti veloci. Stiamo provando di tutto”.

Questo dà ancora più valore al podio conquistato davanti ai ducatisti al Mugello, dato che Viñales si faceva sempre più minaccioso nelle ultime fasi della corsa: “Per mantenere il podio ho rischiato davvero molto in più di un'occasione: era un risultato fondamentale non solo per me, ma per tutti”. Bagnaia non è certo fiducioso per domani: la doppia distanza, specie sull'anteriore, lo spaventa parecchio: “Domani proveremo a fare un ulteriore passo in avanti, anche se il problema rimane. Con la Soft al posteriore non ho sentito cali: potrebbe durare per tutta la corsa. Il problema è sempre sul davanti”.

Valentino Aggio

