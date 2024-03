NASCAR | Las Vegas: Kyle Larson domina e torna al successo

Kyle Larson ha vinto a Las Vegas nella NASCAR Cup Series. 24ma gioia in carriera per il 31enne californiano, abile ad imporsi per la terza volta nel particolare impianto che sorge nello Stato del Nevada. Il #5 di Hendrick Motorsports trionfa dopo una domenica da incorniciare che ha rispettato il pronostico della vigilia.

Kyle Larson domina le Stage a Las Vegas

Le due frazioni della ‘Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube’ sono state letteralmente dominate da Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5). Il californiano ha fatto selezione, nettamente superiore alla concorrenza soprattutto nel cuore della manifestazione in cui di fatto non vi sono state delle interruzioni.

Discorso differente per il segmento iniziale della gara. Da rimarcare in merito una breve bandiera rossa per riparare le barriere di curva 1-2 dopo un contatto da parte di Chris Buescher (Fastenal Ford #17).

Tyler Reddick ci prova, ma non basta

La prima tappa dell'anno a Las Vegas della NASCAR 2024 si è riaccesa a meno di 30 giri dalla fine dopo un testacoda in curva 1-2 da parte di Corey LaJoie (USANA Chevrolet #7).

Larson ha quindi dovuto gestire un complicato restart dopo un nuovo passaggio ai box, il nativo di Elk Grove ha battagliato per il primato con Denny Hamlin (Sport Clips Haircuts Toyota #11), Ross Chastain (Kubota Chevrolet #1) e Tyler Reddick (Nasty Beast Toyota #45).

Quest'ultimo ha reso la vita difficile al #5 di Hendrick Motorsports, il due volte campione della NASCAR Xfinity Series si è infatti progressivamente portato negli scarichi dei rivali a meno di dieci tornate dalla conclusione.

Il portacolori del 23XI Racing, squadra di Denny Hamlin e Michael Jordan, ha impensierito a più riprese Larson, abile a gestire la leadership anche nei due complicati giri finali.

Larson precede quindi Reddick, Ryan Blaney (Menards/Pennzoil Ford #12), Ross Chastain, Ty Gibbs (He Gets Us Toyota #54) ed il padrone di casa Noah Gragson (Fanttik Ford #10).

Tra una settimana una nuova sfida a Phoenix per la NASCAR Cup Series, pista molto particolare che successivamente a novembre ospiterà il ‘Championship 4’ che come accade da qualche stagione elegge il campione dei Playoffs.

Luca Pellegrini