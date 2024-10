F1 | GP Messico, Sainz “Matador” fa sua la pole: "La priorità è vincere domani"

E’ un Carlos Sainz in versione Matador quello visto nelle qualifiche del GP Città del Messico di F1. Lo spagnolo della Scuderia Ferrari ha infatti conquistato la pole position grazie ad una prestazione straordinaria che lo ha visto rifilare ben tre decimi al compagno di squadra Leclerc, oggi soltanto quarto.

Un Sainz in versione Matador

Carlos Sainz conquista finalmente la sua prima pole position della stagione di F1 2024 e la sua sesta in carriera, grazie ad uno straordinario 1:15.946. Lo spagnolo della Scuderia Ferrari ha infatti messo insieme un giro straordinario, anzi due se consideriamo che la partenza al palo sarebbe stata comunque sua già al primo tentativo della Q3, con un tempo di 1:16.055 già irraggiungibile per tutti. Sainz è riuscito a fare ancora meglio infatti nel secondo run abbattendo il muro del 1:16 e rifilando quasi due decimi a Verstappen, che ha fermato miracolosamente il cronometro sul 1:16.171, e ben più di tre decimi al compagno di squadra Charles Leclerc, che domani invece partirà quarto al fianco della McLaren di Lando Norris.

Carlos Sainz e Lando Norris dopo le qualifiche. Credits: F1

Una prestazione convincente quella del “Matador” spagnolo, che è parso in forma smagliante già dalle dichiarazioni del giovedì, in cui ha sempre apertamente dichiarato di puntare alla vittoria in questo weekend. Grazie alla pole position di oggi infatti Sainz ha una grandissima occasione di centrare l’obiettivo più importante, a patto di passare indenne la prima curva. Una prima curva insidiosa e distante quella di Città del Messico, che ricordiamo, in passato ha spesso favorito chi partiva dalla seconda fila grazie al suo lungo rettilineo che ben si presta ad un gioco di scie. Ma se lo spagnolo dovesse riuscire a tenere a bada non solo Verstappen, ma anche Norris e Leclerc che partiranno alle sue spalle, la SF-24 ha dimostrato di avere un gran passo gara durante le prove del venerdì e la vittoria è un obiettivo tutt’altro che irraggiungibile per gli uomini del Cavallino. La Ferrari infatti si è mostrata veloce e competitiva su questo circuito, ma da quanto visto finora sicuramente non ci si aspettava una Rossa così in qualifica, ed il merito va tutto allo spagnolo che è stato in grado di tirare fuori un tempo veramente impressionate.

Le dichiarazioni di Carlos Sainz

Al termine delle qualifiche del GP del Messico di F1, un raggiante Carlos Sainz ha dichiarato:

"Sono veramente felice, ho fatto due giri fantastici. Tante volte in Messico hai la sensazione di non poter mettere insieme il giro perché si scivola molto, ma in Q3 ho fatto due giri quasi perfetti che mi hanno dato la pole position. E sono veramente stupito, perché la pista è difficile ed è complicato fare due giri così simili tra loro e così competitivi”.

La Ferrari sembra aver finalmente fatto il salto di qualità da Austin, e Sainz conferma:

“Mi sento veramente bene sulla macchina. Da Austin abbiamo fatto un notevole passo avanti ed in qualifica riusciamo a preparare meglio le gomme, la direzione è sicuramente quella giusta. Mi prendo la pole perché dimostra i progressi che abbiamo fatto ma la cosa più importante sarà domani”.

Lo spagnolo dovrà infatti guardarsi le spalle in partenza, e sarà fondamentale fare un buon gioco di squadra per massimizzare il risultato:

“Domani la priorità è portare entrambe le macchine al traguardo, ma i punti in più della vittoria sono importanti per il Mondiale Costruttori. Cercherò di mantenere la prima posizione al via e spero che il nostro passo gara possa aiutarci a mantenerla per poi andare a vincere”.

Julian D'Agata