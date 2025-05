F1 | GP Monaco, qualifiche: Norris batte Leclerc nel finale

Lando Norris ottiene la pole-position per il GP Monaco 2025. Il britannico di McLaren regola nel finale Charles Leclerc per 109 millesimi, il monegasco si inchina al rivale negli ultimi secondi dopo una bellissima battaglia. Oscar Piastri e Lewis Hamilton seguono nell'ordine davanti a Max Verstappen.

GP Monaco: Antonelli passa in Q2, ma finisce contro le barriere

Charles Leclerc ha ottenuto il best lap nella Q1 con 56 millesimi di scarto nei confronti della McLaren di Lando Norris. La Rossa ha preceduto la McLaren dell'inglese, abile nei minuti finali a respingere il compagno di squadra Oscar Piastri e la Red Bull #1 di Max Verstappen.

I minuti finali hanno tradito Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese di Mercedes, 15mo assoluto, ha colpito le barrire alla chicane che segue il ‘tunnel’. L'italiano che non ha preso parte alla Q2 ha eliminato Gabriel Bortoleto (Stake F1 Team Kick Sauber), out dal Q1 insieme a Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Franco Colapinto (Alpine).

GP Monaco Q2: giornata da incubo per Mercedes

La Q2 è scattata con una breve red flag in seguito ad un problema tecnico per George Russell (Mercedes). Il britannico ha fermato la vettura nel tunnel, le due auto teutoniche dovranno quindi scattare rispettivamente dalla 14ma e dalla 15ma posizione.

Norris ha battuto per la prima volta nel weekend la Ferrari #16 di Leclerc per soli 11 millesimi. Niente da fare, invece, per Carlos Sainz (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Nico Hülkenberg (Stake F1 Team Kick Sauber), tutti esclusi dal Q2.

GP Monaco, qualifiche: Leclerc ci prova, ma non basta

Charles Leclerc ha provato in ogni modo a rispondere alle McLaren nel giro finale della Q3. Il #16 di Ferrari si è dovuto arrendere al 1:09.954 siglato dall'inglese, perfetto a respingere tutti i rivali dopo aver eseguito un giro perfetto.

Oscar Piastri e Lewis Hamilton scatteranno domani in seconda fila, rispettivamente in terza e quarta piazza. L'australiano e l'inglese hanno beffato Max Verstappen, il #1 di Red Bull scatterà davanti a Isack Hadjar (VISA RB), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (VISA RB) ed Alexander Albon (Williams).

McLaren ha dominato la Q3, Ferrari ha saputo nel decisivo passaggio dimezzare il ritardo dopo il primo tentativo. Domani alle 15.00 il GP Monaco di F1 con due soste obbligatorie che potrebbero completamente cambiare le carte in tavola.

Luca Pellegrini