WRC | Rally Lettonia, day-3: Rovanperä e Toyota imbattibili

Kalle Rovanperä e Toyota dominano ancora una volta la scena nel day-3 del Rally Lettonia, nuovo impegno valido per il FIA World Rally Championship . Il finnico non sbaglia ed allunga sui rivali, Sébastien Ogier chiude la giornata in seconda piazza precedendo la Ford Puma Rally1 dell'idolo locale Martin Sesks.

Rovanperä allunga sugli altri

La mattinata del sabato in Lettonia ha avuto un solo uomo al comando: Kalle Rovanperä. Il finlandese non ha sbagliato nulla ed ha allungato sulla concorrenza, alla ricerca di un leader dopo l'ottima prestazione nella giornata di ieri da parte della Ford #22 M-Sport di Martin Sesks.

Il padrone di casa ha perso terreno dalla Toyota #69 di testa e contemporaneamente è stato recuperato da Sébastien Ogier. Il veterano nativo di Gap non ha perso occasione per concludere la mattinata in seconda posizione, un risultato che non ha più ceduto fino alla conclusione della giornata.

Divertente in ogni caso la bagarre per il podio con Ford inseguita anche dalla Hyundai #8 di Ott Tanak. L'estone ha respinto ogni assalto da parte di Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) e Takamoto Katsuta (Toyota), protagonisti in positivo in Lettonia.

Kalle domina il day-3 nel Rally Lettonia - Credits: Toyota GR

Pomeriggio da Re per Kalle

La SS13, SS14, la SS15 e la SS16 non hanno modificato la storia del Rally Lettonia 2024. Il vincitore della race-2 di Imola della Porsche Carrera Cup Benelux ha continuato a dominare con la propria Toyota #69, saldamente in controllo della situazione.

Ogier ha completato il day-3 in seconda piazza respingendo l'ipotetico ritorno da parte di Sesks. Il pilota Ford ed M-Sport resta pienamente in corsa per il secondo posto, il lettone paga infatti solamente 5 secondi di scarto nei confronti del #17 di Toyota.

Attenzione domani anche a Tanak, provvisoriamente quarto con margine nei confronti di Elfyn Evans (Toyota) e Katsuta. Menzione d'onore per il gallese del brand nipponico, #33 dello schieramento che recupera terreno in classifica generale visto l'ottavo posto di Thierry Neuville (Hyundai). Week-end terribile sino ad ora per il belga, rallentato ieri dalla scomoda posizione di ‘battistrada’ durante tutte le speciali.

Domani le ultime fatiche del week-end, quattro speciali tutte da vivere.

