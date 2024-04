DTM | BMW davanti nei test di Hockenheim

René Rast è stato il più veloce nei test pre-stagionali del DTM ad Hockenheim. Il pluricampione della serie ha fatto la differenza con la BMW M4 GT3 #33 di Schubert Motorsport, il tedesco ha preceduto nella graduatoria combinata i compagni di squadra Sheldon van der Linde e Marco Wittmann.

Il sudafricano ed il due volte vincitore del prestigioso campionato teutonico inseguono davanti al turco Ayhancan Güven, leader nel day-1 e Thomas Preining. Ottimi segnali da parte delle due Porsche di Manthey EMA, team da battere dopo quanto accaduto nella passata annata.

Primi chilometri del 2024

Inizia ufficialmente in quel di Hockenheim la stagione 2024 del DTM. BMW e Porsche partono forte, Audi e Lamborghini inseguono insieme a Mercedes che come noto avrà quattro auto ai nastri di partenza e non sei come accaduto nella passata annata.

Ricordiamo che come accaduto nel 2023 tornerà anche Emil Frey Racing Ferrari, mentre è da rimarcare il ritorno di Aston Martin accanto a McLaren. Nel primo caso vi sarà Dev Gore (AMR Comtoyou Racing #12), nel secondo spicca Dörr Motorsport McLaren con la coppia composta da Ben Dörr e Clemens Schmid.

Si avvicina il via del DTM 2024 dopo i test di Hockenheim - Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Oschersleben attende il DTM 2024

L'appuntamento ora è per fine aprile con l'opening round in quel di Oschersleben. Come noto saranno ancora protagoniste le GT3 nel DTM, un regolarmente presente dal 2021 dopo la conclusione dell'era ‘Classe One’.

Il format per il 2024, dopo alcune voci su un eventuale cambiamento, sarà il medesimo degli ultimi anni. Race-1 e la seconda competizione di ogni week-end di gara scatteranno alle 13.30, ogni round avrà in mattinata una specifica sessione di qualifiche.

Purtroppo anche nel 2024 non vi saranno delle competizioni in Italia, oltre alla Germania sono confermati gli eventi in Austria (Spielberg) e Zandvoort (Olanda). Resta da definire il programma per quest'ultimo round vista la scomoda concomitanza con i test della 24h di Le Mans.

Luca Pellegrini