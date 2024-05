MotoGP | GP Italia, Practice: missile Bagnaia! Sorpresa Rins, in Q2 insieme a M. Marquez

Sotto un cielo a tratti nuvoloso (e a tratti minaccioso), si accende la sfida al Mugello. Alla fine, il venerdì del GP d'Italia va a Francesco Bagnaia, primo nella classifica delle Prove Ufficiali che definiscono l'accesso diretto al Q2 di domani. Alle sue spalle, a sorpresa, troviamo la Yamaha di Alex Rins e la KTM di Pedro Acosta, caduto a inizio sessione. Bene anche Marc Marquez, quinto e promosso direttamente in Q2 insieme ad Enea Bastianini (sesto) e Jorge Martin (settimo).

Bagnaia a un decimo dal (suo) record, Marquez diretto in Q2

Il venerdì del GP d'Italia si chiude con una sessione di Prove Ufficiali scoppiettante. A chiudere al comando è la Ducati di Francesco Bagnaia, che firma il tempo di 1:44.938 (unico a scendere sotto il muro dell'1:45), a poco meno di un decimo dal record assoluto della pista, fatto segnare da lui stesso l'anno scorso in qualifica. Una sessione che non ha risparmiato qualche "brivido" per via di un'investigazione a suo carico per presunto impeding ai danni di Alex Marquez, su cui vi terremo aggiornati in caso di novità

La vera sorpresa, però, è Alex Rins, che piazza la sua Yamaha in seconda posizione grazie a un giro incredibile in 1:45.211, precedendo un altrettanto incredibile Pedro Acosta, terzo in 1:45.326 dopo essere caduto alla Biondetti 1 nel pieno della sessione. Quarta piazza per un inatteso Miguel Oliveira (1:45.340), prima Aprilia in classifica nel venerd' del Mugello. Chiude la top5 un consistente Marc Marquez in 1:45.345, che accede così direttamente al Q2 dopo due GP complicati a livello di time attack.

A seguire troviamo Enea Bastianini, sesto, che ferma il crono in 1:45.403, a poco più di quattro decimi dal compagno di squadra Bagnaia. Settima piazza per il leader del Mondiale Jorge Martin, particolarmente nervoso nel corso della sessione e autore di diversi errori (tra cui un lungo alla San Donato a 3' dalla fine) che gli sono probabilmente costati un piazzamento più avanzato. Infine, a chiudere la top10 ci sono Alex Marquez (ottavo) e le due Aprilia ufficiali di Maverick Viñales e Aleix Espargaro (rispettivamente nono e decimo).

Quartararo fuori per un soffio dal Q2, arretrate le due VR46

Nulla da fare per Fabio Quartararo, a lungo virtualmente in Q2 ma scivolato nel finale in undicesima posizione in 1:45.480, a soli 21 millesimi dalla top10, vedendosi così obbligato al passaggio dal Q1.

Stessa sorte anche per i due alfieri del Team VR46 Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, rispettivamente dodicesimo e quattordicesimo. Arretrato anche Franco Morbidelli, che non riesce ad andare oltre il tempo di 1:45.759 che gli vale la quindicesima posizione. Non va meglio neanche alle KTM di Brad Binder e Jack Miller, rispettivamente in tredicesima e diciassettesima posizione in classifica. Chiude la classifica Luca Marini, ventiquattresimo.

MotoGP | I risultati delle Prove Ufficiali

La classifica finale e i tempi delle Prove Ufficiali di MotoGP | Credits: MotoTiming Live (via mototiming.live)

Dal Mugello - Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MotoGP | GP Italia: la guida al weekend del Mugello