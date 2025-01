Apex Racing League GT3 Trophy: segui la diretta della sfida di Suzuka!

Motori caldi a Suzuka per il via del secondo round stagionale della Apex Racing League Gt3 Trophy, la serie ospitata dalla piattaforma iRacing e pronta per regalare spettacolo nel corso della propria nona stagione. Dopo la tappa inaugurale svoltasi a Daytona, il circuito giapponese promette emozioni in una sfida che sarà possibile gustarsi a partire dalle ore 20:15 sul canale YouTube di Apex Racing TV e su quello del Team RFM e-Sport, partner di LiveGP.it.

Non ci sarà soltanto la pioggia tra le principali incognite del secondo appuntamento stagionale della Apex Racing League Gt3 Trophy. Il circuito di Suzuka, come noto, si presenta come uno tra i più tecnici ed impegnativi dell'intero calendario, promettendo di mettere in seria difficoltà i vari sim driver al via. Tra di essi, a difendere i colori del team RFM e-Sport vi saranno Francesco Messina, Vincenzo Occhipinti e Simone Maggioli, tutti su Porsche Gt3 R 992 (brandizzata LiveGP.it) e pronti per dare battaglia nella categoria AM.

Apex Racing League GT3 Trophy: come funziona

Una combinazione di gare in solitaria da 60 e 75 minuti ed un format a griglia invertita e a doppia gara vengono utilizzati durante la stagione. Le gare singole prevedono una capacità del serbatoio del carburante del 60%, il che costringe a un pit stop. Il formato a doppia gara si apre con una gara 1 standard da 25 minuti. Tuttavia, i primi 10 classificati di gara 1 vengono invertiti per formare la griglia di gara 2, richiedendo anche ai piloti più veloci di sorpassare per arrivare in testa. Le qualifiche di ogni round durano 30 minuti, con ciascuna delle 3 divisioni di piloti che occupano il circuito per 10 minuti.

Il generatore meteo di iRacing prende in considerazione la posizione del circuito e il periodo dell'anno per decidere il meteo, rendendo la probabilità di pioggia simile alla vita reale. I piloti vengono informati delle previsioni una settimana prima di ogni round per dare loro la possibilità di esercitarsi nelle condizioni probabili (anche se non certe). La scorsa stagione ha fatto registrare una pioggia quasi costante al Nurburgring ed un circuito che andava asciugandosi a Monza, in entrambe le occasioni causando una griglia di partenza imprevedibile a causa dei livelli di aderenza variabili in qualifica.

Dove vedere le gare

Ogni round della serie viene trasmesso sul canale YouTube di Apex Racing TV in diretta dall'Apex Racing Esports Studio. Inoltre, il Team RFM eSport trasmette in diretta sul proprio canale Youtube con i relativi onboard. Pronti per godervi la sfida di Suzuka anche in compagnia di LiveGP.it?