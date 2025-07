IndyCar | Preview Honda Indy 200: info e orari di Mid-Ohio

Nel weekend torna in pista la IndyCar, e lo fa su una delle piste che hanno fatto la storia della categoria: Mid-Ohio. Il fine settimana sulla pista di Lexington segnerà l’anniversario dell’introduzione della PU ibride nella categoria, che proprio qui videro la luce nel 2024. Come spesso è accaduto in questo inizio di stagione, la domanda è una sola: chi sarà in grado di impensierire Alex Palou?

Il tracciato

Situato a Lexington, nel cuore del Mid-West degli Stati Uniti, il Mid-Ohio Sports Car Course è uno dei tracciati che hanno fatto la storia della IndyCar. Inaugurato nel 1962, con le sue pieghe insidiose e i suoi continui saliscendi è sicuramente uno dei circuiti permanenti più impegnativi e complicati da interpretare di tutto il calendario.

Il rettilineo dei box si conclude con la velocissima piega sinistrorsa di curva 1, che presenta un’ampia via di fuga in asfalto. Il successivo allungo conduce dritti alla staccata del tornante Keyhole, da percorrere in terza marcia prima di tuffarsi nel rettifilo successivo, il più lungo del layout. La staccata conclusiva è la più impegnativa: in discesa, immette nel complesso di curve di China Beach, caratterizzate dalle basse velocità e dai continui saliscendi, anche dopo le modifiche apportate nel corso dell’inverno. Qui nel 2023 ci fu il terribile volo di Simon Pagenaud, che ha praticamente messo fine alla carriera del francese in IndyCar.

Successivamente arrivano le Esses ad alzare ancora la velocità, prima di arrivare nel complesso di Thunder Valley, in cui i guard rail scorrono vicinissimi ai piloti. In chiusura, il Carousel porta sull’ultima curva in corrispondenza dell’ingresso box, con un disegno che ricorda da vicino l’ultimo settore di Barber.

Tutti a caccia di Palou

Alex Palou è senza dubbio, fino a questo momento, il mattatore della stagione 2025. La vittoria di Road America lo ha portato a quota 386 punti, veramente tanti per essere solo all’inizio dell’estate. Alle sue spalle, a 93 lunghezze di distanza, troviamo Kyle Kirkwood, unico nel corso della stagione ad aver vinto tre gare oltre allo spagnolo. A completare il podio provvisorio è il costante Pato O’Ward, a 18 punti di distanza dal pilota Andretti.

Gli orari

La gara di domenica sarà trasmessa in diretta da Sky Sport F1, con il commento in italiano, mentre tutte le altre sessioni saranno disponibili con il commento da parte dei colleghi americani sulla piattaforma IndyCar Live.

Venerdì 4 luglio

FP1: 22.00-23.00 (diretta IndyCar Live)

Sabato 5 luglio

FP2: 16.30-17.30 (diretta IndyCar Live)

Q: 20.30-22.00 (diretta IndyCar Live)

Domenica 6 luglio

Warm up: 15.00-15.30 (diretta IndyCar Live)

Honda Indy 200 Grand Prix at Mid-Ohio: 19.00-21.00 (diretta Sky Sport F1)

Nicola Saglia