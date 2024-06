F1 | Lance Stroll rinnova con la "sua" Aston Martin

Subito dopo il rinnovo di Gasly con la Alpine, un altro annuncio muove un'altra pedina del mercato piloti di Formula 1. Senza sorprese, Aston Martin conferma Lance Stroll per il 2025 ed oltre, con un'estensione del contratto tale per cui la scuderia di Lawrence Stroll arriverà ai regolamenti tecnici 2026 e alla partnership con Honda schierando l'attuale coppia di piloti, Alonso e Stroll.

Lance, la “bandiera” del team di Silverstone

Continua dunque il rapporto tra il pilota canadese e il team di Silverstone a cui si era unito nel 2019 quando era ancora Racing Point. Il rinnovo di Lance Stroll, ben visto sia da Fernando che dai membri chiave dello staff Aston Martin (ne avevamo già parlato in precedenza), permetterà così di dare continuità al progetto dello storico costruttore britannico, così da sbloccare gradualmente il potenziale del pilota e della squadra.

L'ultimo anno è stato il migliore per Stroll in Formula 1: 74 punti per lui, uno in meno rispetto al Mondiale 2020, ma che gli hanno consentito di arrivare decimo in classifica piloti. Attualmente occupa l'undicesima posizione della classifica con 17 punti e un settimo posto a Montréal come miglior risultato in pista, anche se le sue prestazioni (così come quelle di Alonso) sono influenzate da una AMR24 poco competitiva rispetto al resto della griglia.

Lance Stroll, ovviamente, esprime tutta la soddisfazione per la riconferma nel comunicato di Aston Martin:

Sono super felice di essermi impegnato a restare con il team per il 2025 ed oltre. È fantastico vedere dove siamo arrivati negli ultimi 5 anni; siamo cresciuti così tanto come team e c'è ancora molto da aspettarsi in futuro.

Consistenza e stabilità le parole chiave di Aston Martin

Con quest'estensione, la combinazione Fernando Alonso e Lance Stroll mira a diventare una delle partnership più lunghe dei tempi recenti. Formata nel 2023 con l'arrivo dell'asturiano al team di Silverstone, la coppia ha mostrato un buon rapporto, con tanto di apprezzamenti di Alonso nei confronti del canadese, che è stato elogiato per il suo lavoro dietro le quinte e in fabbrica.

Questa coppia durerà almeno fino al 2026, anno del debutto dei nuovi regolamenti tecnici e il TP Mike Krack, come evidenziano le sue parole rilasciate nel comunicato AM, non può essere più entusiasta di aver definito le fondamenta del progetto:

Siamo lieti di confermare il futuro di Lance con Aston Martin. Ha avuto un ruolo chiave nella costruzione di questo team. I suoi feedback, insieme al suo impegno al simulatore, hanno contribuito al continuo sviluppo della monoposto ad ogni stagione. La consistenza e la stabilità della conferma sia di Lance che di Fernando nel nostro team è una grande piattaforma per poter continuare a realizzare le nostre ambizioni. Non vediamo l'ora di creare altri ricordi incredibili e di raggiungere ulteriori successi insieme.

Andrea Mattavelli