F1 | Alpine: ufficializzato il rinnovo pluriennale per Gasly

Se da un lato si registra l'uscita di Esteban Ocon a fine anno, dall'altro la Alpine mantiene la continuità con Pierre Gasly: è stato ufficializzato nella vigilia del weekend di Spielberg il rinnovo pluriennale del pilota transalpino, che si toglie dunque dal mercato piloti e proseguirà la sua avventura in Formula 1 con il team di Enstone.

Gasly è al suo secondo anno in Alpine dopo una carriera passata nella famiglia Red Bull tra le serie cadette (con cui ha vinto il titolo nella GP2 Series 2016) e la Formula 1, dove ha fatto alternanza tra Toro Rosso, Red Bull ed AlphaTauri. Il classe 1996 di Rouen ha conquistato una vittoria a Monza nel 2020 e altri due podi con la scuderia di Faenza prima di passare alla Alpine per il 2023.

Nonostante gli alti e bassi del team di casa madre Renault, Pierre si è fatto comunque notare lo scorso anno, conquistando un podio al Gran Premio di Olanda e un altro terzo posto il weekend prima nella Sprint del GP Belgio. Tali risultati gli hanno consentito di finire la stagione 2023 all'11° posto di classifica piloti con 62 punti, davanti al suo compagno di squadra Esteban Ocon.

Nonostante l'inizio molto difficile del Mondiale 2024, Gasly viene da due noni posti consecutivi ed in classifica piloti è davanti, nuovamente, all'uscente Ocon. Con 140 GP disputati (di cui 32 con la Alpine), Bruno Famin e i vertici del gruppo Renault hanno scelto Pierre per guidare il team nei prossimi anni, mentre il suo compagno di squadra (favorito Doohan, ma Sainz è ben visto da Briatore) verrà annunciato a tempo debito.

Di seguito le dichiarazioni di Pierre Gasly prese dalla nota ufficiale del team Alpine, con il pilota francese che si dice soddisfatto di poter continuare questo progetto.

Mi sento a casa in questo grande team. Sono estremamente felice di far parte della Alpine sia per il loro progetto per la F1 che per loro visione su larga scala. Sono qui da oltre 18 mesi ed abbiamo sempre avuto in mente di costruire un progetto a lungo termine con il team.

Anche se in pista è stata una stagione difficile finora, io rimango fedele al progetto e non mi muoverò da nessuna parte. Sono felice dei cambiamenti fatti, del duro lavoro e della direzione che il team sta prendendo. C'è molto potenziale nel personale e nelle risorse del team. Sono eccitato per ciò che il futuro ci riserverà e ora sono concentrato nei dettagli di tutti i giorni che dobbiamo mettere per migliorare le nostre performance.