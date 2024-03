F1 | Ecclestone loda la Formula E: "É al livello della Formula 1"

La Formula E , reduce dall'ePrix di San Paolo, ha avuto la presenza di Bernie Ecclestone nel paddock come ospite VIP. Il britannico ha assistito con interesse al fine settimana brasiliano dove si è assistito ad una delle gare più belle ed emozionanti della serie negli ultimi anni (con vittoria all'ultimo giro del veterano Bird).

Il Mondiale elettrico è tornato nei radar del motorsport tanto da attirarsi su di se molte lodi, incluse quelle, molto sorprendenti, dell'ex numero uno del ‘Circus’.

Ecclestone aveva le idee chiare qualche anno fa…

Mister E era noto per essere uno dei più aspri critici della Formula E fin dalla sua nascita. Una linea di pensiero comune per gli appassionati nostalgici o di vecchia data, che non osavano neanche pensare di vedere scomparire il rombo dei motori per il “ronzio” dei powertrain elettrici. Lo stesso Bernie, che aveva paragonato le loro vetture ai “tosaerba", ha detto ai microfoni di ‘Soymotor.com’.

Quando ho visto la prima gara in assoluto della Formula E, pensai che sarebbe stata anche l'ultima

Tuttavia, col passare degli anni e l'aumento dei costruttori in gara, il pubblico ha cambiato idea sulla Formula E, e la stessa cosa è accaduta per Ecclestone, tanto che qualche anno fa egli avvertiva che quest'ultima avrebbe superato per popolarità la F1! Una previsione goliardica, forse fatta per punzecchiare i nuovi proprietari americani, ma egli non si è discostato molto dalle dichiarazioni di allora, come dimostra la sua presenza in Brasile.

Sulla F1 non mancano le critiche

Per Bernie quella di San Paolo è stata la prima gara di Formula E vista dal vivo, ed è stata anche l'occasione per vedere da più vicino le auto Gen3 che da quest'anno dovrebbero avere anche la ricarica rapida al pit-stop. Dopo aver osservato da vicino tali monoposto, il manager inglese non ha più alcun dubbio sulla qualità della serie elettrica.

Mi allegra vedere che il campionato se la stia cavando bene dal punto di vista tecnologico. Ora come ora, la Formula E è ai livelli della Formula 1 in termini di tecnologia

E a proposito di confronti, egli non poteva sottrarsi dalle inevitabili domande sullo status del suo vecchio sport.

Il problema della Formula 1 è che c'è una persona (Verstappen) che vince tutte le gare. Questo non è buono e mi auguro che non succeda lo stesso in Formula E dove vedi diversi paesi rappresentati e diversi vincitori.

Con 4 vincitori diversi nelle prime 4 gare della stagione, la serie elettrica spera di continuare tale striscia il 30 marzo, quando il circus sbarcherà in Giappone per il primo ePrix Tokyo.

Andrea Mattavelli